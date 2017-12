Ramos: "Ganar el Mundial de Clubes sería el cierre ideal de un año inolvidable"

15/12/2017 - 18:58

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, reconoció que ganar el Mundial de Clubes sería "el cierra ideal de un año inolvidable", y aseguró que el equipo está "extramotivado" ante una nueva final, en la que se enfrentarán al Gremio brasileño, rival que tienen "más que visto".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Hay un título en juego y queremos dar una alegría a la afición. Es una nueva oportunidad de reivindicarnos como campeones del mundo. Otra final, que afrontamos con mucha ilusión y con ganas de volver a casa con un título más. Ganar el Mundial de Clubes sería cerrar un año inolvidable", afirmó el de Camas en la rueda de prensa celebrada en el Zayed Sports City Stadium.

La mala imagen ofrecida por el equipo en la semifinal ante el Al-Jazira puso los focos en la actitud del equipo, algo de lo que Ramos no tiene dudas. "Nuestra historia nos obliga a estar motivados en cada partido, así que imagínate en una final. La motivación es muy buena. Siempre que hay un título en juego la gente se extramotiva. Es una nueva oportunidad de ganar un título más, el sexto Mundial de Clubes", declaró.

Mas allá de la actitud, la versión de los blancos ha de mejorar si no quieren tener problemas ante un rival de mayor entidad como el Gremio. "Les tenemos más que vistos. Vimos el partido con Pachuca y ya les hemos estudiado. Son técnicamente muy buenos y con jugadores que marcan las diferencias. Son rápidos a la contra. Su delantero no va a poder jugar la final, pero no lo van a poner fácil. Es un equipo que compite muy bien, con un entrenador que era jugador y eso siempre se transmite al grupo", apuntó Ramos.

El defensa merengue afirmó que está "bastante mejor" de las molestias en el sóleo y la contractura en la espalda por las que Zidane decidió reservarle de cara a la final. "Entrené sin problemas y ya estoy disponible. Por mi forma de ser me gusta jugarlo todo si el míster decide ponerme. Fue una contractura fuerte y en otra ocasión me hubiese planteado otra alternativa pero me gusta jugar los partidos importantes y hay que hacer un esfuerzo extra", sentenció.

El andaluz, que ante la posibilidad de perderse el Clásico si es expulsado reconoció que debe "tener cuidado", se mostró partidario de la introducción del VAR, asunto que vuelve a estar sobre la mesa tras su aplicación en la semifinal. "Todo lo que sea para ayudar es bueno, pero al principio todo cuesta un poco. El otro día estuvimos un periodo de tiempo parados y las dos decisiones que se tomaron fueron acertadas. Cuanto menos tiempo estemos parados mejor, pero poco a poco todo irá sobre ruedas. Soy partidario de que va ayudar y que esa tecnología ha tardado en llegar al fútbol", confesó.

Por último, en relación a posibles refuerzos en el mercado de invierno, Ramos señaló que "esas decisiones corresponden a otros". Tenemos una grandísima plantilla para disputar todos los títulos en juego y estamos abiertos a cualquier decisión de arriba. Ya le dedicaremos tiempo al mercado de invierno, pero ahora debemos centrarnos en la final de mañana y en el Clásico", concluyó.