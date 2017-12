Tebas: "Lo de la FIFA es una inocentada, no me lo creo"

Vigo, 15 dic (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, calificó este viernes de "inocentada" la amenaza de la FIFA a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con dejar a la selección fuera del Mundial de Rusia 2018 por injerencia gubernamental en las elecciones a la presidencia de la misma.

"Desconozco los términos de la carta, pero no me lo creo, me parece una inocentada. Es imposible que una institución privada como la FIFA amenace a España cuando se está cumpliendo la ley y las normas españolas", indicó a los periodistas antes de participar en un acto del Celta de Vigo.

"Hoy es 15 de diciembre, aún no estamos en el día de los Santos Inocentes. No me creo que la nueva FIFA sea capaz de amenazar al Gobierno de España en cualquier tema cuando estamos en un Estado de Derecho. Insisto en que todo esto me parece una inocentada", reiteró.

Tebas tampoco cree que Ángel María Villar, suspendido como presidente de la RFEF, esté detrás de esta situación porque "él era parte de la vieja FIFA" y "es imposible que la nueva FIFA de Infantino se fíe del señor Villar".