Mendilibar: "El Valencia tiene esa fortaleza necesaria para atacar sin ningún miedo"

15/12/2017 - 20:10

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha asegurado que espera "seguir puntuando" este sábado en Ipurua ante el Valencia (18.30 horas) y ha afirmado que el equipo de Marcelino García Toral tiene la "fortaleza necesaria" para poder "atacar sin ningún miedo" por la garantía de estar "bien cubierto" en defensa.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"No es fácil hacer goles y que no te hagan; tener todo cubierto es complicado. Este verano han acertado en mucho de lo que han firmado y tienen esa fortaleza necesaria para poder atacar sin ningún miedo, sabiendo que si pierdes el balón están bien cubierto atrás también", declaró en la rueda de prensa previa.

En este sentido, el técnico vasco señaló que para él no es una sorpresa ver al conjunto 'che' segundo de LaLiga Santander. "No me sorprende, es un equipo que tiene que estar arriba. Es un club que por todo, por masa social, debería estar arriba, y lo que no me ha parecido normal es lo de los últimos años, que estuviese más pendiente de no bajar que de jugar en Europa. Este año lo están haciendo bien", subrayó.

A pesar de todo, el preparador vizcaíno es optimista. "Espero seguir puntuando, sabiendo que es el Valencia, que tiene un gran equipo, que está muy bien, y que aún no jugando bien los últimos partidos los sacaron adelante; eso es señal de equipo grande. Para estar arriba tienes que ganar cuando no te salen las cosas, porque es señal de que el equipo está concentrado. Es verdad que puedes defender bien, o corres para hacer las cosas bien. El Valencia ahora es eso; hace las cosas rapidísimo y bien en ataque y están comprometidos para ayudar en defensa también", advirtió.

Por último, Mendilibar valoró las bajas en ambos equipos, y confirmó que recupera a Cristian Rivera, tras superar su lesión, y a Charles, después de cumplir sanción. "Este año hay muchos equipos con muchas bajas, como el Villarreal. Creo que es porque la competición es fuerte, se entrena y se juega con ritmo y con fuerza; lo normal es que vayan cayendo jugadores", manifestó.

"Si el grupo entrena bien, el que juega menos también va a estar preparado para poder sustituir a ese que juega más. El Valencia está aprovechando el no jugar entre semana, y lo puede aprovechar esta temporada", concluyó.