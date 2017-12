El Real Madrid quiere seguir siendo el rey del mundo

15/12/2017 - 21:16

Los de Zidane buscan renovar su corona ante el Gremio brasileño

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid busca este sábado ante el Gremio brasileño (18h/TVE) su segundo Mundial de Clubes consecutivo, el tercero en el palmarés y el sexto entorchado intercontinental de toda su historia, en un partido que debe servir para dejar en el olvido la tibia imagen del pasado miércoles en las sufridas semifinales ante el Al Jazira.

Zinédine Zidane aseguró después de ganar 1-2 gracias a un gol de Bale que "el problema" volvió a estar en la "efectividad". Casi una veintena de disparos para hacer dos goles a un equipo débil que comprometió en exceso las ausencias en defensa y la fragilidad en los metros finales. Finalmente, la aparición estelar de Bale arregló el desaguisado.

Conseguido el billete para la final, el Real Madrid pretende recuperar el tono y, de paso, engrosar su vitrina con un nuevo título mundial. Enfrente estará el Gremio, campeón de la Copa Libertadores, y un equipo con mucha más categoría que su oponente del pasado miércoles. Los brasileños tienen jugadores de mucha calidad y están acostumbrados a la alta competición.

El equipo dirigido por Renato Gaucho no reinaba en Sudamérica desde hace 22 años, pero esta generación de futbolistas le ha guardado un sitio entre los mejores. Después de ganarse su presencia tras vencer a Lanús en la final de la Libertadores, los de Porto Alegre buscan la gloria eterna y el segundo entorchado planetario tras su victoria en la Intercontinental de 1983.

Un tanto mermado por la lesión de Arthur, su mejor jugador, Gremio destaca por jugadores como Luan, el faro durante las semifinales y en su camino al Mundialito, además de otros como Lucas Barrios. El veterano delantero argentino, con pasado europeo en el Borussia Dortmund y Spartak de Moscú, entre otros, es una de sus referencias, además de un viejo conocido para la afición del Mallorca: el defensa Pedro Geromel.

Por su parte, otros argumentos ofensivos del Gremio son Fernandinho, con capacidad para resolver en los metros finales, y Everton, protagonista el pasado martes con el gol que decidió la 'semi' ante el Pachuca mexicano. Amenazas para un Real Madrid que deberá mejorar sus prestaciones defensivas, además de la puntería, si no quiere salir escaldado de Abu Dabi.

Zidane recuperará a Ramos y Carvajal en defensa -en lugar de Nacho y Achraf- y seguramente también opte por dar entrada a Kroos en el centro del campo en lugar del croata Kovacic. Esta decisión mantendría a Isco en el once titular a la espera de que Bale vuelve a aparecer como revulsivo, quizá, en 20-25 minutos para continuar con su aclimatación.

En la delantera, el técnico francés seguirá dando confianza a su compatriota Karim Benzema, quién ha aumentado el debate sobre su rendimiento en los últimos partidos. El delantero pegó cuatro palos ante el Al Jazira, demostrando que no atraviesa su mejor momento. Quién sí marcó fue Cristiano Ronaldo, que ya es el máximo anotador en la historia de la competición.

PRECAUCIÓN CON UNA POSIBLE TARJETA.

Además, el Real Madrid no debe olvidar que una expulsión en este partido deberá cumplirse en el siguiente liguero: el Clásico con el FC Barcelona. Una norma que -según explicó Marcelo en la previa- no les condicionará. "No dejaremos de meter la pierna por este motivo", dijo el lateral brasileño.

El objetivo pasa por mejorar la imagen, pero también por poner la guinda a uno de los mejores años en la historia del club blanco. A la Liga y la Champions, además de las dos Supercopas, el Madrid puede cerrar un 2017 de ensueño con cinco títulos, además de mantener vivo el sextete en una temporada natural.

Los merengues ganaron su primera Intercontinental en 1960 ante el Peñarol uruguayo, logro que no repitieron hasta 1998, cuando la generación de la Séptima derrotó al Vasco de Gama con el mítico 'aguanís' de Raúl. Su siguiente conquista llegó cuatro años más tarde, frente al Olimpia paraguayo, mientras que sus dos Mundiales de Clubes corresponden a 2014, ante San Lorenzo, y del pasado curso, ante los japoneses del Kashima Antlers.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Benzema y Cristiano Ronaldo.

GREMIO: Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann, Cortez; Jailson, Michel, Ramiro, Luan, Fernandinho; y Barrios.

--ÁRBITRO: César Ramos (MEX).

--ESTADIO: Zayed Sports City Stadium.

--HORA: 18.00/TVE.