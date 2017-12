Simeone: "¿Cómo le voy a cerrar las puertas a alguien que nos dio la vida?"

15/12/2017 - 21:14

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, insistió en que el no impedirá la salida de ningún jugador del club si este quiere hacerlo, dejando claro que no le parecía bien hacerlo con alguien que les dio "la vida" como puede ser el caso ahora de Antoine Griezmann, del que considera igualmente que puede "crecer" en las filas del conjunto rojiblanco.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El futuro del delantero francés volvió a ser el centro de atención de la comparecencia ante la prensa del 'Cholo', que en una entrevista al diario deportivo 'L'Equipe' indicó que no se "opondría" a una posible marcha del '7'.

En este sentido, Simeone recalcó que respondió como "siempre" que le han hecho la misma cuestión. "Costa se fue, Filipe se fue, Tiago estuvo a punto, Arda se fue. Todos nos han hecho fuertes y muy grandes", replicó.

"Todos estos chicos nos dieron la vida y cuando tienen la posibilidad de elegir otro camino, como entrenador, interpreto cualquier situación y mi cabeza busca convivir con estas situaciones. Griezmann puede crecer acá, pero si un jugador me viene y me dice que le apareció una oportunidad y que se quiere ir, yo las puertas no se las cierro nunca a nadie", añadió.

Por ello, aseguró que "claro que se puede ir" el francés. "Lo hicimos con Falcao, con Diego Costa, con Raúl (García), nombres propios, pero que son nombres. Lo importante es el club y el equipo. ¿Cómo le voy cerrar las puertas a un tipo que dio la vida? Si Antoine se queda seremos felices porque es un jugador extraordinario", remarcó.

Simeone reiteró que el '7' es el jugador "más importante del equipo, sobre todo a nivel ofensivo". "En la transición de defensa a ataque es de los mejores por su visión, su llegada de segunda línea, la apertura del juego colectivo y por el gol", puntualizó.

De todos modos, "hace dos días" que Griezmann volvió a entrenar y no sabe si podrá jugar de titular este sábado ante el Alavés. "Hablaremos con él para ver como se siente y veremos que es mejor si lo hace de inicio o ya en el segundo tiempo", comentó el argentino.

Por otro lado, el 'Cholo' se refirió a la situación de Yannick Carrasco, que ha perdido su protagonismo. "Tuve una lesión que le dejó fuera de dos a tres semanas y el equipo empezó a crecer y se hizo fuerte. La competencia es muy grande entre los futbolistas, tenemos jugadores importantes en todas las líneas y el que cede su lugar lo aprovecha el otro", recordó.

El técnico rojiblanco subrayó que ahora están "compitiendo" con el belga Thomas Partey, que les da "más cobertura en el medio", y Ángel Correa, "más profundo y con gol". "Yannick nos da velocidad y verticalidad, sobre todo en los últimos metros y apertura de juego, sobre todo por la derecha. Cuando él no está, es otra situación de juego, y el entrenador trata de seguir buscando lo mejor para el equipo y para darle continuidad a este momento", admitió.

"No cierro las puertas. En enero pueden entrar o salir jugadores, el club también tiene sus necesidades", respondió preguntado por Sime Vrsaljko. "Todos los que están conmigo son importantes y debo tratar de exprimir lo máximo de cada. Sime está bien, hizo un buen partido ante el Betis y no le ha acompañado un montón de lesiones que le alejaron de la titularidad que le había ganando a Juanfran", detalló.

"Juanfran se está poniendo bien y yo les necesito a los dos. Para competir como queremos necesitamos a este tipo de futbolistas porque si no, no llegamos", sentenció al respecto Simeone, que remarcó que Jan Oblak "es de los mejores del mundo" y que viene "trabajando desde que llegó para estar en ese lugar", pero quiso dar valor al "trabajo colectivo defensivo" que siempre ha "ayudado" y que ya lo hizo con Thibaut Courtois.

"NO ME GUSTA CONVIVIR CON LA DEPRESIÓN NI CON LA ALEGRÍA ABSOLUTA"

El entrenador del Atlético también habló del buen momento actual, puntualizando que siempre hay "mejores y peores" durante una temporada y que ha que saber "convivir con la dificultad y con los momentos en que se esté muy bien".

"Ni todo es un todo, ni nada, nada. Hay que buscar un equilibrio emocional, no me gusta convivir con la depresión ni con la alegría absoluta, esto es fútbol y todos los equipos tienen posibilidades y cuando mejor preparador emocionalmente esté uno, será mejor", subrayó.

Sobre el Alavés, el argentino aseguró que es un "partido importante" ante un rival que "está creciendo con el nuevo entrenador" y que tiene "chicos ofensivos con buena llegada, con personalidad y confianza". "Lo tenemos que prever para llevar el partido donde nosotros queremos y que la gente que vaya entienda el momento que tenemos y que es importante para que estemos juntos otra vez", declaró.

"No me gustaría hablar ahora de lo que pasaría dentro de 20 días porque nos quedan dos partidos muy importantes. Ya habrá tiempo a partir de enero, según se momento, de ver como nos pueden ayudar Diego Costa y Vitolo porque les necesitamos, claro", zanjó sobre el balance del año y lo que puede pasar con los nuevos refuerzos.