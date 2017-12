El Real Madrid cierra su primer fichaje para el mercado invernal: Rafa Mir, delantero del Valencia

Imagen: Getty

El Real Madrid tendrá en enero un nuevo fichaje: Rafa Mir. El equipo blanco está por la labor de reforzarse y el primero en llegar será el delantero valenciano que reforzará en principio al Castilla de Santi Solari.



El interés del Real Madrid en Rafa Mir no es nuevo. El delantero ché termina contrato en junio de 2018 y su renovación con el Valencia está parada desde hace meses. En enero se incorporará al equipo filial madridista, según una información del portal blanco 'elbernabéu.com'.

Marcelino, entrenador del Valencia, ya avisó que no contarían con Rafa Mir hasta que no se solucionase su situación. "Rafa Mir no va a jugar en el primer equipo hasta que no solucione la situación contractual", dijo el asturiano en el mes de octubre.

Este ha sido el gran motivo por el que el delantero no ha sido convocado por Marcelino García Toral hasta ahora. En enero su situación cambiará y estará a las órdenes de Solari, el cual reconoció ayer que algo hay. "Esas son cuestiones de club. Yo me dedico a lo que me tengo que dedicar, al trabajo día a día", declaró tras el encuentro del Castilla.

Si el Real Madrid no ficha a un delantero en el mercado invernal, Zidane tendrá la opción de contar con Rafa Mir, un atacante corpulento que puede dar cosas al equipo que ahora mismo no tiene, como remate de cabeza.