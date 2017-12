Cristiano Ronaldo: "Si es posible me gustaría retirarme en el Real Madrid"

El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo destacó el mérito de defender el título este sábado en el Mundial de Clubes, gracias a la victoria con gol suyo sobre el Gremio, tanto con el que demostró que "siempre" responde "en el campo", para ayudar al cuadro blanco a cerrar el año con cinco títulos.

"Era un trofeo que queríamos ganar. El Madrid nunca ha ganado cinco trofeos en un año, Zidane nos ha dicho eso, ponernos las pilas, e hicimos un buen partido. Fuimos justos vencedores", indicó en declaraciones a TVE.

El flamante Balón de Oro, autor del tanto de la final, aseguró que los números hablan de su rendimiento. "Qué voy a decir. Los números hablan por sí mismos, yo voy a responder siempre en el campo, ayudo al equipo a ganar un trofeo más", indicó un Cristiano máximo goleador del torneo.

El luso fue preguntado por la dura entrada que sufrió por parte de Geromel en los primeros compases, pero no dudó en estar listo para el Clásico de LaLiga el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. "Cuando empezó el segundo tiempo empecé a sentir el gemelo un poco duro, sentí alguna molestia pero estoy seguro de que el sábado estaré bien", indicó.

Ya en rueda de prensa, con el trofeo de 'Mejor Jugador' de la final, Cristiano incidió en sus declaraciones a pie de campo y añadió su deseo, "si es posible", de retirarse en el Madrid. "Si es posible me gustaría retirarme en el Real Madrid. Lo que depende de mí es lo que hago dentro del campo. No mando en el club, los responsables, hago mi trabajo y pienso que lo hago bien y si es posible me gustaría. Ya veremos", finalizó.