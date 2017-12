Muñiz: "El Leganés es un ejemplo para los que hemos ascendido"

València, 18 dic (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, aseguró este lunes que el Leganés, su rival mañana en el Ciutat de València, es un ejemplo para los equipos que como el suyo han ascendido a Primera división y apuntó que no pueden permitir que "se escapen más puntos" de su estadio.

"El Leganés es un equipo muy serio, muy bien trabajado. Está en Primera con todos los esfuerzos, supo jugar y trabajar los últimos partidos del año pasado con sufrimiento y sacrificio y es un ejemplo para todos los equipos que hemos ascendido. Sabe muy bien lo que tiene entre manos. En eso me quiero parecer al Leganés", dijo.

"Tiene casi la mitad de los puntos disputados, es un equipo rocoso y difícil de ganar, que decían que era el equipo revelación. Tiene un entrenador que tiene muy claro lo que tiene que hacer, que rentabiliza muy bien los goles y se les hace muy pocas ocasiones", añadió.

El entrenador asturiano subrayó la importancia del partido de mañana en su estadio, donde no conoce la victoria en los últimos cinco encuentros jugados, y pidió la colaboración de su afición para que el estadio Ciutat de València sea "una olla a presión" y que "intimide" a sus rivales.

"Hay que hacerse fuerte en casa y que no se escapen puntos. Pretendemos agradar mucho y nos olvidamos de ser prácticos y sencillos y necesitamos que el campo se vuelque con el equipo. Daremos todo para que la gente esté metida, que sea una olla presión que haga volar al equipo y que intimide al rival", indicó.

"En casa hay que jugar igual que fuera porque el objetivo es sumar puntos. No tenemos que meternos más presión por eso. Debemos jugar tranquilos porque los partidos son muy largos, ser pacientes e ir a un partido igualado. Igual la presión nos la metemos solos, intentamos agradar, no querer oír murmullo, que no estemos tan sueltos", insistió.

Muñiz reconoció que el macedonio Enis Bardhi está recuperado para poder jugar mañana y valoró positivamente la incorporación de Coke Andújar, que llega cedido del Schalke 04 hasta final de temporada.

"Bardhi está bien, ha hecho buenos entrenamientos y Coke es un futbolista que va aportar experiencia y tranquilidad. Como persona ha encajado perfectamente, tiene buen carácter y como futbolista lo conocemos todos y puede actuar en varias posiciones", resaltó.

El entrenador asturiano no quiso entrar a valorar las situaciones de mercado que maneja el Levante, pero descartó que los porteros Mitch Langerak y Raúl Fernández y el delantero Nano Mesa hayan pedido marcharse el próximo mes de enero.

Además, Muñiz restó importancia al hecho de que el Leganés haya descansado este fin de semana porque su partido ante el Real Madrid fuese aplazado.

"Viene con mas días de descanso y recuperación pero eso es la Liga y eso está establecido así", finalizó.