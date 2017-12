Muñiz: "El Leganés sabe jugar al límite para conseguir los objetivos"

18/12/2017 - 14:23

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, ha pedido a sus jugadores "confirmar las sensaciones de Sevilla" en el partido de este martes ante el Leganés, un rival "serio y muy bien trabajado" que "sabe jugar al límite para conseguir los objetivos", y al que aspiran a superar convirtiendo el estadio Ciudad de Valencia en "una olla a presión".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Nos favorece el partido ante el Sevilla. Fuimos igual o superiores que ellos en su casa. Tuvimos más juego y más posesión que ellos. Nos vino muy bien ese partido. Tenemos que competir al máximo ritmo y con máxima intensidad. Tenemos que confirmar las sensaciones de Sevilla", dijo en rueda de prensa Muñiz, recordando el último empate en el Sánchez-Pizjuán.

El técnico recordó que una victoria les permitiría "igualar con el Leganés en la tabla". "Esa franja está muy apretada. Un partido y una victoria te pone en una situación muy tranquila", subrayó, antes de recibir a "un equipo serio y muy bien trabajado".

"Tiene claro lo que tiene que hacer. Recibe pocas ocasiones de gol. La pasada temporada supo jugar los partidos más importantes y mantener la tranquilidad y la calma. Viene desde las categorías inferiores y se está adaptando muy bien. Sabe jugar al límite para conseguir los objetivos", alabó.

Para batir al equipo madrileño, Muñiz pidió a sus jugadores que se hagan "fuertes en casa". "En casa no se nos pueden escapar más puntos, tiene que ser una olla a presión que haga a volar a su equipo. No tenemos que meternos más presión por jugar en casa. No es una situación especial. En casa hay que jugar igual que fuera. El objetivo debe ser sumar puntos y ganar partidos. Tenemos que jugar con el mismo orden y con la misma tranquilidad", solicitó.

Además, el entrenador asturiano confirmó la recuperación de Enis Bardhi, explicando que "los entrenamientos que ha hecho son buenos", y valoró el fichaje de Coke. "Aportará experiencia y tranquilidad. Como persona ha encajado muy bien en el vestuario. No hay que descubrirlo como futbolista", zanjó.