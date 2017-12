Lete: "Estoy convencido de que España estará en el Mundial, si hay alguna razón en contra la desconozco"

18/12/2017 - 14:30

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, se ha declarado "convencido" de que la selección española de fútbol disputará el Mundial de fútbol de Rusia, y ha afirmado "desconocer" que existan razones en contra, pese a la preocupación expresada por FIFA y UEFA por una supuesta injerencia del Gobierno en el proceso electoral a la presidencia de la RFEF.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

"He podido escuchar parte de sus declaraciones (de Villar). Creo que España se ha ganado por méritos propios y de forma brillante su presencia en el Mundial y eso no está en juego. Estoy convencido de la presencia en Rusia, si hay alguna razón para que no lo esté la desconozco. España se ha ganado el derecho a estar y lo va a hacer", señaló antes de acudir a la ceremonia de entrega de los Premios 'Marca' en Barcelona.

En este sentido, el presidente del CSD recordó que tan sólo han recibido una petición de la UEFA y la FIFA, a través de la RFEF, para mantener una reunión con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y con él mismo para informarse de las elecciones de la RFEF. "Y eso vamos a atender cuando podamos, no tenemos más datos", añadió.

Respecto a la acusación del expresidente de la RFEF Ángel María Villar sobre la injerencia del Gobierno, al que acusó de ser el "único responsable" de la posible no participación en el Mundial, Lete dijo que estas manifestaciones "son equivocadas y no se ajustan a la realidad".

"El Gobierno actúa siempre en aplicación de la ley, y España es un Estado soberano y de derecho. Todo esto se inicia a través de un auto judicial y esto produce una apertura de expediente y una suspensión cautelar. Es una medida provisional. Es lo que hemos hecho. El Gobierno ha aplicado la ley", explicó.

Así, el secretario de Estado para el Deporte dijo que le "costaría creer que la UEFA y FIFA no estén a favor de que España cumpla con la ley". "¿La invitación a Rajoy? Sin comentarios", concluyó Lete, sobre la 'invitación' de Villar.

El expresidente de la RFEF dijo que invitaría al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que sea auxiliar del seleccionador nacional, Julen Lopetegui, en el próximo Mundial de Rusia en 2018, y afirmó que "ganará más dinero" que como Jefe del Ejecutivo.

"Sabía que el presidente del Gobierno es muy capaz, pero me ha sorprendido que sepa de todo. Me gustó mucho oír las declaraciones de Rajoy, y lo que sabe de muchas cosas, entre ellas de fútbol. Si vuelvo a ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol le invito a que sea auxiliar de Lopetegui en el Mundial de Rusia. Y estoy seguro de que va a ganar más que como presidente del Gobierno", indicó Villar.