Garitano: "Hay que volver a lo que somos para tener opciones ante cualquiera"

Leganés (Madrid), 14 dic (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió al encuentro que deberá medir a su equipo contra el Levante y al duelo liguero previo, que terminó con derrota en la visita al Deportivo de La Coruña.

"Tuvimos un mal partido. A veces ocurre. Veníamos de una dinámica mala pero compitiendo bien. Le dimos la vuelta un partido en casa y ganamos en Copa. Parece que cuando ganas es un alivio y resulta que es todo lo contrario. Si no tenemos la intensidad que hay que tener para competir en Primera no tenemos ninguna opción de hacer nada en ningún partido", dijo.

"Hay que volver a lo que somos para tener opciones ante cualquiera. Vamos a ver si contra el Levante allí somos capaces de sacar una versión buena del Leganés", comentó en la rueda de prensa previa al viaje a tierras valencianas.

Allí el técnico rival, Juan Ramón López Muñiz, deseó que el estadio sea una 'caldera': "Intentaremos jugar un buen partido. A ellos les está costando, a nosotros también fuera de casa. La primera vuelta hemos jugado muchos fuera y no es sencillo. Los equipos como el Levante y nosotros nos tenemos que hacer fuertes en casa".

"Vamos con la idea de que la caldera todavía se incendie mas. Pero no es sencillo. Es un equipo bueno, bien trabajado, la dificultad va a ser grande. Intentaremos hacer las cosas bien", añadió.

Garitano espera que a los suyos no les pese el hecho de no haber disputado encuentro la última jornada tras aplazarse el duelo que debía medirles con el Real Madrid: "Se hace largo. Ver una jornada de liga donde no participas se hace largo y extraño".

"Cambias la dinámica de los días de entreno. Vamos a ver si llegamos en las mejores condiciones, podemos jugar un buen partido, el último esfuerzo en competición. Vamos a ver si somos capaces de sacar algo, que nos hace falta", agregó.

En relación al momento del plantel, opinó: "En un campeonato como este pasas por diferentes situaciones. No estamos mal pero nos hará falta coger un poco de aire, descansar y a partir del día 27 volver para poder competir los últimos meses, que son importantes".

"El partido es fundamental para tener otras sensaciones para el inicio de enero, que también va a ser duro. Creo que llegaremos bastante bien a esas fechas", explicó asimismo ante los medios de comunicación.

Además analizó el comportamiento del equipo hasta el momento: "No hemos tenido muchos altibajos. Hemos tenido momentos en los que hemos sacado partidos o puntos que igual en otros partidos se nos han ido. Pero la línea del equipo ha sido muy regular hasta la fecha. A veces los rivales han sido mejores que nosotros, nos han superado. Pero creo que la línea ha estado muy bien hasta la fecha".

"Estoy contento de cómo ha ido hasta la fecha. No va a ser sencillo mantenerse pero haremos todo lo posible. Tenemos un año más de experiencia, sabemos lo que nos viene. Mantendremos la normalidad para mantener esto. Ojalá podamos mantener en la segunda vuelta la línea hasta la fecha", subrayó.

Preguntado por las lesiones que sufren varios de sus futbolistas, respondió: "En el mes de diciembre suele haber muchas. El año pasado nos pasó pero era diferente porque eran problemas de rodilla o de cruzado. Esta vez son musculares. Fatiga, cambios de temperatura, muchas cosas. Pero no solo a nosotros, le ocurre a todo el mundo porque así lo dicen las estadísticas".

Por otro lado hizo mención al reconocimiento como mejor entrenador por parte del diario 'Marca': "No soy el mejor entrenador de Primera, seguro que no. Me ha hecho mucha ilusión, no crees en los premios hasta que te los dan y cuando te los dan son chulos. Lo conseguí en Segunda, ahora en Primera. Valoran a Asier como componente de lo que es el Leganés, de lo que hemos hecho en Primera. Es un reconocimiento para todo el mundo. Estoy contento".

La comparecencia, última del 2017 en Butarque, sirvió además para celebrar un acto con el que se pretende dar visibilidad a la lucha contra la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker y que contó con la presencia de la madre de uno de los niños afectados por esta enfermedad.