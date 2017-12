Bordalás: "Tenemos el máximo respeto a Las Palmas"

Getafe (Madrid), 19 dic (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró que su equipo no se debe dejar llevar por la posición de colista de su rival y aseguró que tienen el "máximo respeto" a Las Palmas.

La UD Palmas, colista con once puntos, buscará un triunfo que le permita acabar el año sin ser farolillo rojo, aunque sí lo hará en puestos de descenso aunque gane.

"No nos podemos dejar llevar por la clasificación. Le tenemos el máximo respeto a Las Palmas. Tiene una magnífica plantilla y el hecho de que no haya sacado buenos resultados no quiere decir nada, porque cada partido es una historia", dijo Bordalás, en rueda de prensa.

"Tenemos que hacer un gran partido si queremos superarlos, están muy necesitados de puntos y van a competir a un gran nivel", confesó Bordalás, que no quiso valorar la posibilidad de que este sea el último partido como entrenador de Paquito en el conjunto canario.

"Nosotros no tenemos en cuanta todo lo ajeno al día a día. Analizamos a los rivales, tenemos en cuenta su potencial, sus virtudes y no estamos pensando en lo que ocurre. Desconocemos la situación interna de una entidad que respetamos muchísimo. Se hará cargo un nuevo técnico, pero a día de hoy lo que tienen es lo que conocemos", comentó.

El Getafe llegará a este partido apenas tres días después de haber competido en Montilivi frente al Girona.

"No ha habido mucho tiempo después de la derrota. Lo más positivo es que jugamos de manera inmediata, ya no pensamos en el partido anterior. Es un partido muy importante, es el ultimo del año. Lo afrontamos con muchas ganas", concluyó.