(Previa) Real y Sevilla miden sus dubitativos momentos y el Getafe busca hundir a Las Palmas

19/12/2017 - 18:48

La Real Sociedad intentará recuperar la senda de la victoria en LaLiga Santander a costa de un Sevilla de nuevo con ciertas dudas tras varios resultados adversos, mientras que el Getafe querrá cerrar el año lejos de una zona de descenso donde quiere hundir a la UD Las Palmas, en partidos correspondientes a la decimoséptima jornada del campeonato que se celebran este miércoles.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En Anoeta (21.30 horas) se verán las caras el conjunto realista, undécimo clasificado y que lleva más de un mes sin ganar, y el sevillista, quinto y que lleva dos jornadas sin ganar y sin marcar, por lo que el choque es vital para los objetivos de ambos.

La Real Sociedad quiere poner fin al 2017 lo más cerca posible de unos puestos europeos que son su principal objetivo y que pese a su momento tan sólo tiene a cuatro puntos, mientras que el Sevilla desea terminar lo más cerca posible de la pelea por la Liga de Campeones.

Los de Eusebio Sacristán están rindiendo por debajo de lo esperado después de sumar tan sólo tres de los últimos 15 puntos disputados, con el añadido de que sólo ha marcado cinco tantos. En primer lugar, los 'txuri-urdines' deben empezar a ser aquel equipo fiable ante su público ante el que le está costando ser regular, tendencia que espera cambiar ante un rival que el año pasado le goleó en una noche protagonizada por Ben Yedder, autor de un 'hat-trick'.

La Real afrontará el partido después de arañar un punto en la siempre especial visita a San Mamés y no parece que el técnico vallisoletano vaya a realizar cambios para un partido marcada por la despedida del delantero mexicano Carlos Vela, que pondrá rumbo a la MLS después de seis años y medio y 259 partidos como realista, 250 si Eusebio le da minutos.

Por su parte, el Sevilla está con la buena noticia de la vuelta de Eduardo Berizzo, que finalmente podrá estar en el banquillo de Anoeta ya que viajará en coche a San Sebastián por la prohibición de hacerlo en avión tras su operación de cáncer de próstata y que ya estuvo el viernes ante el Levante.

Sin embargo, su vuelta no tuvo el efecto dinamizador en forma de victoria y el equipo hispalense sumó un discreto empate sin goles en el Sánchez-Pizjuán. Este resultado, la goleada encajada en el Bernabéu y el empate ante el Maribor han frenando a un conjunto que necesita ganar para dormir provisionalmente en puestos de 'Champions' a la espera del Clásico y para presionar a un Valencia, que podría ser su principal rival para la cuarta plaza a expensas de lo que hagan los tres 'grandes'.

Como es habitual, y pese a los cuatro días de descanso, las rotaciones volverán a ser protagonistas en un once sevillista que deberá reformar su defensa por las bajas de Lenglet por sanción y Mercado por lesión, lo que abre las puertas a Geis y Corchia respectivamente. 'Mudo' Vázquez podría volver en lugar de Ganso, sorpresa el pasado viernes, y Nolito por Correa, mientras que Muriel, como es 'tradición', debería relevar a Ben Yedder como '9' para buscar tres puntos en un estadio históricamente adverso.

EL GETAFE QUIERE CERRAR EL AÑO LEJOS DE LA ZONA DE PELIGRO

Por su parte, el Coliseum Alfonso Pérez será el otro centro de atención del miércoles donde se abrirá la actividad (19.30 horas) con el duelo directo entre el Getafe y la Unión Deportiva Las Palmas, dos equipos con diferentes necesidades.

El conjunto getafense busca acabar bien situado el 2017 y lo más lejos posible de una zona de descenso en la que está metido su rival, muy necesitado y que en caso de caer derrotado podría quedarse muy 'tocado'.

Los de José Bordalás vienen de perder por la mínima en Montilivi, pero esperan recuperar esos puntos ante su público, donde se están mostrando muy firmes y con 13 de sus 20 puntos conquistados como locales, con triunfos de valor ante Villarreal, Real Sociedad o Valencia. Fjar se perfila como sustituto en el medio del sancionado Arambarri.

El panorama no es tan halagüeño en el conjunto grancanario, aún sin entrenador fijo. Los de Paquito podrían llegar en una situación todavía peor si no hubiese mediado su reacción final el pasado domingo ante el Espanyol para igualar un 0-2 que pudo haber sido 3-2 si Jonathan Viera no hubiese fallado un penalti en el descuento.

Con todo, Las Palmas, que sólo ha ganado a domicilio en La Rosaleda hace tres meses, tendrá muchas urgencias en un campo donde en su última visita, en la temporada 2015-16, cayó goleado por 4-0. Ximo Navarro sustituirá a Mauricio Lemos en defensa por la sanción del uruguayo y Hernán Toledo podría tener una oportunidad tras sus buenos minutos en el último encuentro.

--HORARIOS DE LA JORNADA 17.

-Martes.

Levante - Leganés. Jaime Latre (C.Aragonés) 21.30.

-Miércoles.

Getafe - Las Palmas. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 19.30.

Real Sociedad - Sevilla. Hernández Hernández (C.Las Palmas)21.30.

-Jueves.

Eibar - Girona. Iglesias Villanueva (C.Gallego)19.30.

Betis - Athletic. Álvarez Izquierdo (C.Catalán)21.30.

-Viernes.

Alavés - Málaga. Martínez Munuera (C.Valenciano) 19.30.

Espanyol - Atlético. Melero López (C.Andaluz) 21.30.

-Sábado.

Real Madrid - Barcelona. Sánchez Martínez (C.Murciano) 13.00.

Valencia - Villarreal. Trujillo Suárez (C.Tinerfeño) 16.15.

Deportivo - Celta. Undiano Mallenco (C.Navarro)18.30.