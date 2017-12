David Luiz se ofrece al Barcelona como sustituto de Mascherano

El zaguero visita Barcelona por temas médicos y tantea su llegada

El club lo descarta por su alta ficha y el precio de su fichaje

De esta manera, se allana el camino para el colombiano Yerri Mina

Imagen: Reuters.

El Barcelona tiene un hueco en la defensa con la más que posible marcha de Mascherano a China. La lesión de Samuel Umtiti ha destapado lo justo que anda el plantel de Ernesto Valverde en esa zona del campo. Thomas Vermaelen está sorprendiendo gratamente, pero aún así se busca un nuevo central.

Eso lo sabe David Luiz, que ha aprovechado un viaje por motivos médicos a la ciudad condal para ofrecerse al Barcelona. Según cuenta Catalunya Ràdio, el central habría preguntado por las opciones de llegar a la entidad culé, sabedor de la necesidad que ésta tiene de reforzar su zaga.

El interés de David Luiz en fichar por el Barcelona no es nuevo, ya que su nombre ha estado en la agenda culé en varias ocasiones. No obstante, no será ésta la ocasión en la que se concrete el movimiento.

El Barcelona ha declinado la opción de hacerse con el veterano central, ya que considera esta operación demasiado cara, tanto por el pago al Chelsea como por la ficha del futbolista.

Parece que, para limitar sus gastos, el club se ha decantado por Yerri Mina, un central de menos experiencia pero con una ventaja: su precio no llegará a los diez millones de euros que dejará Javier Mascherano en las arcas del club.