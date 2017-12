Rakitic: "El Clásico nos puede marcar mucho para lo que queda de temporada"

19/12/2017 - 20:00

El centrocampista croata del FC Barcelona, Ivan Rakitic, tiene claro la importancia del Clásico de este sábado ante el Real Madrid porque "puede marcar mucho para lo que queda de temporada" para los azulgranas y porque tiene un significado "inmenso" para esta Liga Santander donde marchan invictos.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"El Clásico es un partido que nos puede marcar mucho para lo que queda de temporada", aseguró Rakitic en una entrevista publicada este martes a los medios oficiales del club. "Tenemos ir y hacer nuestro juego, salga como salga y no cambiar nuestra idea ni ser lo que somos", añadió.

El internacional, que tiene "respeto" al Real Madrid, "un equipo muy grande también", cree que "puede pasar de todo". "Pero queremos seguir mejorando. Tenemos que estar preparados y el cuerpo técnico nos va a preparar al cien por cien. Aparte de ser el último partido de este año y todo lo que significa para esta liga es inmenso", reconoció.

"Yo quiero ganar y si puedo marcar mejor. Quiero dar lo mío, pero si no marco ni doy una asistencia y ganamos nadie va a ser más feliz que yo. Si puedo marcar otra vez, mucho mejor, si no que Leo (Messi) marque en el 95 o que sea un 0-4, pero me vale con 0-1", prosiguió un Rakitic, que marcó el año pasado en el Santiago Bernabéu.

El croata recordó que "la ilusión y las ganas del grupo se ven en cada partido". "Queremos seguir disfrutando juntos. En cada partido se ve que estamos juntos y muy unidos y queremos hacerlo también en Madrid y ojalá acabemos con el mejor resultado posible", deseó.

Para el centrocampista azulgrana, "lo más importante" en el buen inicio de temporada del equipo "ha sido empezar bien", dejando claro los "dos o tres primeros partidos han sido claves para esta racha". "Este año sacamos algunos partidos adelante que a lo mejor la temporada pasada nos hubiera costado aún más y eso no es casualidad", subrayó.

"Ojalá que no acabe nunca. Queremos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, sabiendo que podemos mejorar muchos puntos, que es normal, y que hay que seguir luchando juntos en cada partido", agregó el futbolista azulgrana.

Por otro lado, Rakitic comparó el Clásico con el derbi sevillano que le tocó vivir cuando estaba en el Sevilla. "Es muy diferente, sobre todo por la idea de gente que ahí en Sevilla, se queda la ciudad parada. Madrid está a muchos kilómetros de aquí y allí de un estadio a otro hay pocos y cambia bastante. Te cruzas diariamente con los jugadores del Betis y yo tenía vecinos que eran jugadores del Betis, es un poco de otra manera", admitió.