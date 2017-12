Garitano dio por bueno el punto ante un rival muy trabajado

Valencia, 19 dic (EFE).- Asier Garitano, entrenador del Leganés, afirmó tras el empate a cero de su equipo en la visita al Levante, que daba por bueno el punto sacado en Valencia ante un rival muy trabajado.

"Hacemos una valoración general positiva del partido porque veníamos de una derrota dura y de una semana sin jugar y, por ello, nos costó mucho al principio", agregó.

"Luego nos hemos asentado y cuando ha llegado la expulsión de Amrabat, creo que estábamos mejor, pero tuvimos que replegarnos", señaló el entrenador del Leganés.

Señaló que no había visto la jugada en la que se produjo la segunda tarjeta amarilla a Amrabat. "Me dicen que no año nada, pero yo o lo he visto. Lo que sé es que nos complicó el partido, aunque hemos reaccionado bien defensivamente", agregó, quien dijo que no sabía si el partido era para doce amarillas y que arbitrar no es fácil.