El City vuelve a aferrarse a Bravo para seguir su racha en la Carabao Cup

20/12/2017 - 0:01

El Manchester City y el Arsenal se convirtieron en los primeros semifinalistas de la Carabao Cup, la Copa de la Liga inglesa, después de batir este martes respectivamente al Leicester City, en los penaltis, y al West Ham United.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El conjunto de Pep Guardiola continúa su impecable marcha en Inglaterra donde todavía nadie ha sido capaz de ganarle. En la tercer competición nacional, el Wolwerhampton lo rozó en octavos y el Leicester en cuartos, pero ambos cayeron en los penaltis donde emergió la figura del portero chileno Claudio Bravo.

El exazulgrana fue uno de los muchos cambios de los 'citizens' respecto a la Premier. Uno de ellos, Bernardo Silva fue el que puso por delante al líder del campeonato inglés, que se tuvo que marchar a una prórroga por un penalti el 'eterno' descuento que Jamie Vardy no desaprovechó.

En el tiempo extra no hubo goles y en la tanda final, el City anotó sus cuatro primeros lanzamientos y los locales fallaron los dos últimos, con Vardy enviando el suyo al poste y Ryad Mahrez topándose con Claudio Bravo.

Por su parte, el Arsenal también estará en las semifinales de la competición después de llevarse el duelo londinense disputado en el Emirates Stadium por 1-0 ante el West Ham United.

Los 'gunners', que cambiaron todo su once respecto al fin de semana, no acusaron este once renovado y sacaron el máximo partido al tanto en la recta final de la primera mitad de Danny Welbeck a pase del francés Mathieu Debuchy.