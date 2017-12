Zidane: "¿El pasillo del Barça? No me interesa para nada, sólo ganar el clásico"

Zidane resta importancia a la distancia con el Barça: "Da igual 10 o 25 puntos"

"¿Bale para 90 minutos? Mañana lo veréis", ha dicho sobre su titularidad

Zinedine Zidane ha restado importancia a la distancia que media entre Real Madrid y Barça en la previa del clásico. "Me da igual que estemos a 10, 15 o 25 puntos, lo único que nos importa es jugar un buen partido y ganar", ha comentado tratando de restar presión a los suyos e incidiendo en que el triunfo es vital. Por eso mismo el francés ha restado importancia a la negativa culé de hacer el pasillo. "No me interesa para nada", ha insistido.

¿Le parece el pasillo una humillación para el que lo hace?

Lo siento, al final no me interesa lo del pasillo. No me interesa para nada. Sólo me interesa el partido. No estoy solo en esto. A todo el mundo del Madrid le interesa sólo el partido.

¿Qué se necesita para frena al Barça de Messi?

Es un partido que será el más difícil de la temporada. Siempre los Madrid-Barça son bonitos y muy difíciles, pero es lo que nos mola. Los jugadores juegan para este tipo de partidos. Para ganar una Liga no sólo hay que ganar estos partidos, pero en estos partidos hay más interés.

¿Tiene más que perder el Madrid?

No. Pase lo que pase, nosotros vamos a seguir trabajando, pensando que esto es muy largo. Esto son tres puntos más. Un partido más. Sabemos que hay que hacer un buen partido para ganarlo, pero no cambiará nada si perdemos.

¿Cómo está Cristiano física y anímicamente?

Está bien. Está al 100%. Ha entrenado hoy. Lo que me interesa es esto. No voy a entrar en lo que haya fuera del partido de mañana. Hoy no podemos hablar de estas cosas. Todos pensamos así. Lo que pienso yo de eso, ya lo he dicho. Cristiano, lo que ha hecho y lo que hace por este club hace que se merezca todo el respeto del club, que lo tiene. Después de las vacaciones se hablará de todo eso. Ahora, lo único, lo importante es el partido de mañana. Y para eso está al 100%.

¿Qué ha cambiado con respecto a la Supercopa?

No pensamos en lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Es otra situación ahora. Nosotros estamos bien. Lo único que me interesa es cómo va mi equipo. Sabemos que el rival es muy bueno. Si van primeros, es por algo. Pero lo que me interesa es cómo estamos nosotros. Y nosotros estamos bien.

¿Qué se juega usted mañana?

¿Yo? ¿Personalmente? Tres puntos. Pero no sólo yo. Todo el mundo se juega tres puntos.

¿Sienten el apoyo del público en el césped?

Es una buena pregunta, porque nos sirve para lanza un mensaje. Sabemos que nuestra afición nos da un plus, como contra el Sevilla. No pido que nos den más de lo que nos dan. Pero sí que desde el minuto 1 al 90 estén metidos en el partido. Si ganamos, no lo ganaremos en 15 minutos. Será largo. Hay que tener paciencia.

¿Se fía de las sensaciones de Bale?

Yo siempre me fio de mis jugadores. Es lo más importante. La comunicación. Luego, ¿crees que a un jugador que quiere jugar un clásico le voy a decir algo por querer jugarlo? No. Puede pasar que, como pasó con Bale, diga que quiere jugar y se lesione. Lo único importante para mí es que el jugador, cuando hable con él, piense él si está o no al 100% para jugar. Puede pasar sí. ¿Que si Bale jugará mañana? Veremos... Mañana lo veréis porque eso es cosa mía.

¿El clásico que más se acuerda como jugador?

No me acuerdo de un partido de Liga, sino la semifinal de Champions, la que ganamos en el Camp Nou. Ganar allí fue muy bonito.

¿Se puede ganar el partido con el centro del campo?

Lo que vamos a intentar es jugar al fútbol. Eso seguro. Pero luego no te puedo decir cómo vamos a jugar si incidiremos por dentro, por fuera (Risas) Eso me lo guardo para mí. Pero tenemos que jugar al fútbol, seguro. Contra este equipo es así.

¿Bale está para jugar 90 minutos?

Lo vas a ver mañana.

¿El Barça ha cambiado, juega peor?

No importa lo que te diga. Lo importante es que van primeros en la tabla. Es su mérito. Bien o mal puede jugar. Muchos pueden opinar. Yo no te diré lo que pienso. Si van primeros, es por algo. Nosotros vamos por detrás y lo que queremos es recortar esa distancia y hacer un buen partido. Si nosotros jugamos bien, podemos hacer daño a cualquier equipo.

¿Es una opción real la de usar a Kovacic a marcar a Messi?

Yo tengo todas las opciones, porque mañana, lo bueno, es que estarán todos disponibles. A ver... es malo porque tendré que descartar mucha gente, pero tengo todas las opciones. Ya elegiremos.

¿Qué nota le pone al Madrid en el 2017?

No le voy a poner nota. El año pasado me hacían la misma pregunta. Pero no voy a poner un número. El balance es bueno. Lo que estamos haciendo hasta ahora es bastante bueno. Ahora nos ha costado un poco, nos ha costado un poco de puntos, pero esto es largo y podemos recuperar esa distancia. Sólo vamos a pensar en esas cosas.

¿Habrá instrucciones específicas sobre Suárez y las protestas a los árbitros?

No, para nada.

¿Jugará a la contra o a dominar?

Nosotros lo que haremos es jugar al fútbol. A mí lo que me gusta, como a ellos, es jugar al fútbol. Es lo que vamos a intentar hacer. Mañana verás de qué manera. No te voy a decir nada.

La necesidad de ganar, ¿es un impulso o es un lastre?

No es un lastre. Tenemos que pensar en el partido. Sólo en eso. No hay que pensar si tenemos 10, 15 o 25 puntos de desventaja. Hay que jugar ese partido y controlarlo. Nada más.

¿Ha pensado algo para frenar a Paulinho?

Sí, pero es que en el Barça hay muchas cosas que pensar, más que en otro equipo. No os lo voy a decir, pero hay jugadores clave en este equipo y vamos a intentar frenarlos mañana.

¿Qué le hace pensar que el equipo puede ganar mañana?

No es nada en concreto que me haga pensar eso, pero simplemente son nuestras ganas, nuestra ambición, todo lo que vamos a poner en el campo, cómo iniciaremos el partido. Pondremos intensidad. Eso es todo, en realidad. Tenemos que hacer un gran partido, si no lo hacemos, si no jugamos bien con el balón, tendremos problemas.

¿Cómo aborda este partido psicológicamente?

Sí, es el partido más difícil de la temporada, pero no creo que sea un partido clave de la Liga viendo la diferencia de puntos. No hay que pensar en eso. Sería estúpido. Yo soy optimista. Estamos bien últimamente. Hemos conseguido mejores resultados. Estamos mejor en cada zona y puesto del campo. Es cierto que si perdemos, todos hablarán mal, pero aunque perdamos, no estaremos sentenciados. Lo más importante para mí mañana es jugar bien. Para mí todos los partidos son finales. Queremos recortar puntos, pero siempre con tranquilidad, paciencia y fútbol.