Piqué se ríe de la opción de hacer pasillo al Real Madrid: "La prensa cada día está peor"

"No pudimos participar en el Mundial y es mezclar una cosa con la otra"

Piqué celebra el gol que le marcó al Real Madrid en el clásico disputado en Miami esta pretemporada. Imagen: Reuters

Gerard Piqué, defensa del FC Barcelona, ha dejado claro que no habrá pasillo de los culés al Real Madrid en el clásico que, mañana, medirá al Real Madrid y a los blaugrana en el Bernabéu. Una opción que ya había sido descartada por Guillermo Amor (el club alega que como ellos no han jugado el Mundial, no hay motivo para homenajear a los blancos), pero que Piqué ha despejado con más sorna que el director de relaciones institucionales blaugrana.

"La prensa cada vez va a peor", dijo al ser cuestionado por esta opción. "El club ya ha mostrado su opinión y nosotros haremos lo que ha dicho. Además, tiene razón, nosotros no pudimos participar en esa competición y es mezclar una cosa con la otra", afirmó Piqué.

Sus palabras chocan con la actitud que mantuvo el Barça hace una década, cuando sí homenajeó al Sevilla por conseguir la Copa de la UEFA de la temporada 2005-2006, un torneo que no disputó el equipo culé.

Lo cierto es que en Barcelona no quieren hacer el pasillo, entre otras cuestiones, porque consideran que más que hacer un tributo al Real Madrid, se convertiría en una humillación del público merengue a los autores del propio pasillo, a los jugadores del Barça.

Además, Piqué también aprovechó para tirar de las orejas a Cristiano Ronaldo, su excompañero en el vestuario del Manchester United, por afirmar que era el mejor jugador de la historia. "Su opinión es respetable, pero la gente no espera que se alabe a uno mismo y por eso sorprende", zanjó.