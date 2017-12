Zidane y Valverde 'pasan' del hipotético pasillo y se centran solo en el partido

22/12/2017 - 13:48

Los entrenadores del Real Madrid y del FC Barcelona ha coincidido en restar cualquier importancia al posible pasillo, que el equipo azulgrana ya ha confirmado que no realizará este sábado en el Santiago Bernabéu, y han explicado que centran todo su atención únicamente en los aspectos futbolísticos del Clásico.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En su último partido oficial, el equipo blanco se proclamó campeón del Mundial de Clubes tras batir al Gremio brasileño (1-0). Ante la pregunta de si podría haber pasillo en el Bernabéu, el director de Relaciones Institucionales del FC Barcelona, Guillermo Amor, ya avanzó que lo descartaban porque el club catalán no participó en dicha competición.

"Al final no me interesa para nada. Solo me interesa el partido de mañana, a todos los jugadores y a todos los madridistas lo que nos interesa es el partido de mañana", zanjó este viernes Zinedine Zidane en rueda de prensa.

Prácticamente al mismo tiempo, su homólogo azulgrana, Ernesto Valverde, contestaba a una pregunta similar en Barcelona y trasmitía una similar recordando que "este asunto del pasillo es algo que hace años se hacía en plan simbólico, era un reconocimiento de jugador a jugador, sin ese cariz mediático de ahora que lo está contaminado todo".

"Nuestro reconocimiento el Madrid lo tiene por lo que ha conseguido este año. Yo no haría el pasillo a nadie y tampoco querría que me lo hicieran a mí, si se diera el caso, porque el tinte que tiene ahora el pasillo ha perdido la esencia que tenía hace años", lamentó el preparador extremeño.