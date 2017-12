Juan Carlos Unzué: "No tengo la responsabilidad de cómo se interprete lo que digo"

22/12/2017 - 18:08

El entrenador del Celta, Juan Carlos Unzué, zanjó cualquier polémica sobre sus palabras del pasado domingo de cara al derbi ante el Deportivo de La Coruña y avisó que no tiene "la responsabilidad de cómo se interpreten" sus palabras, mientras que indicó que "en lo único" en lo que son mejores que su rival es "en la clasificación".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El preparador del conjunto vigués señaló tras la derrota del domingo ante el Villarreal que les convenía jugar ahora el derbi y que "quizás" habría puesto este partido si hubiese estado "en esta situación anteriormente", lo que se interpretó por parte de la afición rival como un desprecio al 'Depor'.

"No leo apenas, pero no voy a decir que no me he enterado. Creo que está claro cuando hablé después del partido el por qué de mis palabras. Tengo la responsabilidad sobre lo que digo y cómo y no puedo asumir la responsabilidad de cómo lo interprete todo el mundo, y más en este mundo del fútbol", zanjó Unzué este viernes en rueda de prensa.

El técnico del equipo vigués consideró "normal" que se haya caldeado un tanto el ambiente. "Es lo bonito, que al final se genere algo diferente, mientras no se falte el respeto", confesó. "He vivido otros derbis y Clásicos y esta en un par de paseos por Vigo noto que hay una sensación y las ganas un poco mayores de ganar", expresó.

"Son tres puntos como cualquiera, pero importantes por como llegan ambos, aunque por la repercusión mediática y para el aficionado es algo más. Vamos a intentar dar a los aficionados una alegría que nos está costando un poco", prosiguió Unzué, que no cree que la perspectiva del choque "haya cambiado" por los resultados de sus rivales de arriba y abajo. "Pensamos en ganar y en ponernos con 21 puntos y a dos o tres de esos puestos por los que queremos pelear", añadió.

El exportero recordó que por su experiencia en un grande como el FC Barcelona ya sabe lo que es "esa sensación de obligación por ganar cada día". "Lo tengo interiorizado y no difiere demasiado para esa sensación especial para este partido, pero hay que ganar, hay la misma presión, la misma necesidad y los mismo puntos que en otros partidos", reflexionó.

"El lunes quedaban rastros de frustración (por la derrota ante el Villarreal), pero luego hemos trabajado a un ritmo muy bueno y algunas cosas específicas en ataque y defensa. La ilusión y las ganas son máximas y sabía que esta semana era más sencilla que otra porque lo que la gente siente en la calle al final se acaba imitando. Pero no hay que extralimitarse en lo emocional porque te acerca más a que las cosas no salgan, la excitación debe ser correcta", advirtió Unzué.

Además, aclaró que "lo único" en lo que son "mejores" que el Deportivo es en "la clasificación, aunque por desgracia no por muchos puntos". "El resto hay que de demostrarlo en el campo", remarcó el navarro, al que su rival le parece "ofensivamente muy interesante".

En este sentido, no tiene "esa sensación" de que le vaya a conceder la posición. "Desde que llegó Cristóbal el equipo está muy bien estructurado y se ve claramente en su disposición. Estos últimos partidos ha optado por un 4-2-3-1 y ves su intención de tener el balón para tener la posibilidad de jugar y tenerla. No tengo la sensación que casi se sienten mejor sin la pelota, vamos a intentar dominar ambos y espero un partido con intensidad en ese sentido", afirmó.

Por ello, el técnico del Celta tiene claro que "no es fácil que en estos partidos" pueda haber un superioridad abrumadora de uno de los equipos. "Y no creo la vaya a haber. Será un partido discutido, con intensidad, espero que con buen espectáculo y que seamos capaces de ganar", opinó.

Finalmente, habló del mercado invernal, resaltando que "nadie del club" le ha comunicado que no pueda contar con Maxi Gómez, cuyo futuro se ha vinculado a China desde hace meses. "Parece que se iba a ir hace un mes y nada se ha confirmado", puntualizó, alabando la actitud del uruguayo porque "no es fácil llevar esta situación con la edad que tiene y no ha cambiado su día a día".

"Queda un mes de mercado y hasta el último día vamos a tener esa posibilidad. Estoy contento con la plantilla que tengo y si decidimos junto al club que podemos mejorar no estaremos cerrados, pero no es fácil porque el nivel que tenemos ya es muy alto. Entiendo que no debería haber muchos cambios porque si no hay que empezar un proceso nuevo y habría que adaptar a los nuevos", concluyó.