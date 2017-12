De clásico a clásico, el reencuentro de la BBC

Madrid, 22 dic (EFE).- Las lesiones, principalmente en el punto débil de Gareth Bale en el sóleo izquierdo y una de Benzema, y la sanción que recibió Cristiano Ronaldo por empujar a un colegiado en la ida de la Supercopa de España, provocan que la BBC no se haya juntado en un terreno de juego desde el 23 de abril, curiosamente justo en el último clásico liguero que acogió el Santiago Bernabéu.

Y fue durante pocos minutos, ya que Bale cayó lesionado en aquel encuentro que dejó una exhibición del argentino Leo Messi que dinamitó la Liga pero no sirvió para que el Real Madrid no acabará conquistando el título. A los 38 minutos Marco Asensio sustituía al galés por su percance muscular y desde entonces nunca más se ha podido ver en un terreno de juego a Bale, Benzema y Cristiano juntos.

Desde la operación a la que se sometió Bale hace un año, que le provocó estar ausente en 19 jornadas de Liga de la pasada temporada, han sido contadas ocasiones cuando Zidane ha podido alinear a la BBC.

El pasado 27 de noviembre, cuando el técnico ya veía a Bale preparado para reaparecer en Copa del Rey ante el Fuenlabrada tras superar dos lesiones en su sóleo izquierdo que han marcado la presente campaña, no ocultó su deseo de verlos de nuevo juntos. "Voy a jugar con muchos dibujos pero al mismo tiempo quiero ver a Gareth, Cristiano y Karim juntos. A los tres de vez en cuando porque es mucho tiempo que no están juntos y me gustaría verlos", manifestó.

Fue la forma de adelantar un regreso de la BBC tras el partido de Copa, en el que Cristiano y Karim serían reservados, que tampoco se pudo dar posteriormente tras unas nuevas molestias físicas de Bale. Se había podido producir el deseado momento a inicio de campaña pero Cristiano fue expulsado en la ida de la Supercopa y cuando había cumplido los cinco partidos de sanción, fue Benzema el que cayó lesionado.

En el Mundial de Clubes, cuando Bale vio la luz al final del túnel siendo decisivo en semifinales con el gol del triunfo ante Al Jazira, ocupó el sitio de Benzema en los diez últimos minutos. En la final se repitió el cambio un minuto antes.

Aunque la historia de los clásicos en el Santiago Bernabéu muestra que al Real Madrid le fue mejor sin la BBC ante el Barcelona que con su tridente -perdió tres y ganó dos-, Zidane medita juntarla de nuevo. Si no es de inicio en el transcurso del partido. De inicio se mantiene con fuerza la opción de 1-4-4-2 con rombo en el centro del campo e Isco Alarcón titular.

Al momento del reencuentro lleva lanzado Cristiano Ronaldo con un fin de año en el que ha encontrado el gol que parecía hacer perdido en Liga. Tras superar un récord en Liga de Campeones, único futbolista que marca en todos los partidos de la fase de grupos, recoger su quinto Balón de Oro, enderezar su camino goleador liguero frente al Sevilla y extender su momento marcando en los dos partidos del Mundial de Clubes para ser el máximo goleador histórico del torneo.

Benzema llega necesitado de goles que silencien la crítica a un 9 que tan solo ha marcado dos tantos en Liga y su aportación en asistencias tampoco justifica la continuidad sin competencia. Marco Asensio vuelve a su nivel de inicio de temporada, cuando marcó en los dos partidos de la Supercopa de España al Barcelona, y Borja Mayoral ha marcado ya en todas las competiciones en las pocas oportunidades que ha recibido de Zidane.

Y Bale lo hace con ganas de dejar atrás el calvario de lesiones que le persigue y la fama de jugador de cristal. No tendrá mejor cita para ganarse el peso perdido en el equipo. Su físico lo ha ido mejorando en cada aparición en competición y principalmente en una semana de entrenamientos intensa. Si entra desde el banquillo y encuentra un rival desgastado, puede ser su momento para volver a ser feliz en el Real Madrid con el reencuentro de la BBC 244 días después.