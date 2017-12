Setién carga contra los árbitros y dice que se siente "totalmente atropellado"

Sevilla, 22 dic (EFE).- El técnico del Real Betis, Quique Setién, se mostró este viernes, tras la derrota 0-2 ante el Athletic, muy enfadado en general con el colectivo arbitral y dijo que "la actitud que tienen" contra su equipo "parece que son enemigos" y que se ha sentido en este encuentro "totalmente atropellado".

Setién reconoció su error en la banda cuando hizo algunas observaciones a los árbitros que le costaron la expulsión, al igual que antes a su segundo entrenador, Éder Sarabia, por lo que se quedarán ambos sin poderse sentar en el banquillo el próximo 6 de enero en el derbi del Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.

"La circunstancias que se han dado en la expulsión y el penalti ha condicionado totalmente, lo ha inclinado hacia un equipo porque el partido estaba bastante controlado", argumentó el cántabro en la sala de prensa del Benito Villamarín.

Setién se cuestionó sobre lo claro que lo tuvo el árbitro de este viernes, el valenciano Juan Martínez Munuera, para ver la jugada del penalti y la expulsión de Jordi Amat y que después "no ser capaz de ver la segunda y sí la primera", en alusión a lo que consideró un penalti sobre su delantero Sergio León.

"Cada domingo vemos la influencia que ejercen los árbitros en los partidos", insistió el preparador verdiblanco, quien calificó que "errores como estos son una vergüenza" y que si él se equivoca le gustaría saber "qué consecuencias tiene para ellos (árbitros)".

Setién dijo que al derbi llegarán "perfectamente porque derrotas como las de este viernes no afectan al estado de ánimo y ayudan a sobreponerse".

Preguntado por la destitución del técnico argentino Eduardo Berizzo en el 'eterno rival", afirmó que se queda "sorprendido" y que no se lo "esperaba" dada "la trayectoria del Sevilla en todas las competiciones".

"En el aspecto deportivo no me parece, no lo entiendo, salvo que haya influido lo de su enfermedad. Es un grandísimo entrenador y lo estaba haciendo francamente bien", subrayó.