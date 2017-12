El Espanyol doblega con justicia a un Atlético tacaño

Un gol de Sergio García da la victoria a los de Quique, muy sólidos

Al Atlético le faltaron ideas y efectividad: Gameiro tuvo el 0-1

Frenazo a los de Simeone, que no podrán aprovechar el 'Clásico'

Sergio García celebra el gol marcado al Atlético | Imagen: EFE.

En la última parada de 2017, el Atlético de Madrid cayó al fin en Liga. El Espanyol fue el escollo que no pudieron salvar los de Simeone, a los que no les valió ofrecer poco, conceder menos y aprovechar las ocasiones que se crean a cuentagotas. Durante las últimas jornadas, el cuadro rojiblanco acumuló un karma negativo que finalmente le ha estallado en el rostro. La factura a pagar: desaprovechar la importante ocasión que le brindaba el Real Madrid-Barcelona de este sábado.

Sergio García desempeñó el papel de verdugo. El delantero tuvo premio a su buen partido ejecutando una buena contra en el minuto 88, haciendo sangre por el hueco que se creó en el centro del campo, una zona reforzada después de que el 'Cholo' modificase el ya frecuente esquema de cuatro mediocentros sin desborde para tratar de buscar la victoria. No le salió nada al Atlético desde el banquillo y el '9' dio un respiro a Quique Sánchez Flores para el 1-0 final.

La escuadra blanquiazul, cuya clasificación no refleja el nivel de su juego y competitividad real, apenas sufrió durante el encuentro y tuvo tanto en 'Falete' como en Gerard Moreno dos arietes de mucho nivel que empiezan a congeniar. En un partido como el de este viernes, cualquier detalle era crucial, y el gol fue el ejemplo más claro: un giro de Piatti que creó espacio en el centro, una apertura a Granero (ambos, partiendo como suplentes) y un pase al segundo palo del 'Pirata' para el 1-0. Un golpe casi sobre la bocina que el Atlético no pudo neutralizar.

Desde el pitido inicial, los espectadores supieron que no asistían a un derroche de originalidad. El choque tuvo lugar en las trincheras y en el centro del campo hubo mucha pelea y poca idea. Con este panorama, los delanteros tuvieron que buscarse la vida y no fue, precisamente, la noche de Fernando Torres. No era el escenario indicado para el 'Niño', casi desaparecido. Griezmann lo intentó con más ahínco, pero tampoco estuvo fino. Ni siquiera cuando, por un rebote, se quedó solo ante Pau y decidió, en vez de intentar el regate que podía prosperar, tirarse ante el meta. Melero Pérez no picó.

En el otro área, el mejor aliado del Atlético no fue uno de sus defensas, sino un atacante rival: Leo Baptistao. El brasileño erró de manera incomprensible la ocasión más clara de la primera mitad, un mano a mano ante Oblak que quiso ser vaselina y fue un disparo desviado e inexplicable. El exrojiblanco no estuvo a la altura de sus dos compañeros en ataque, que moviéndose entre líneas y rentabilizando la tendencia de Gerard a bajar a construir, dieron mayor sensación de peligro.

Tras el descanso, Simeone estiró al equipo, pero Correa (por Thomas) y Gameiro (por Torres) no dieron resultados. De hecho, el galo indultó al Espanyol con un fallo que nada tuvo que envidiar al de Baptistao, un tiro flojo a las manos de Pau en un uno contra uno con Saúl solo a un lado.

Progresivamente, el Atlético fue destapándose más, y el Espanyol fue aumentando la sensación de peligro. Sergio García avisó antes de su gol con un disparo fuera y Godín vio cómo se le anulaba correctamente un tanto de cabeza por falta previa. Simeone, que no necesita demasiados estímulos para recoger la ropa, lo vio y cambió a un Gabi bastante cansado por Augusto. Por ahí llegó el puñal que mató al Atleti. Carrasco lo contempló desde la banda.

Con mal sabor de boca, el equipo rojiblanco despide 2017. Al nuevo año le pedirá jugar un poco mejor, pero para ello tendrá ayuda: acuden Vitolo y Diego Costa al rescate. Lo bueno para ellos es que aún están en la brecha. Del Espanyol, solo se espera crecimiento. Una escuadra con sus mimbres puede y debe tener mejores resultados. Aún queda mucho Quique en Cornellà.

FICHA TÉCNICA (por Europa Press)

--RESULTADO: ESPANYOL, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Pau López; Javi López, Óscar Duarte, Hermoso, Aarón; David López, Javi Fuego, Sergio García, Darder (Granero, min.86), Leo Baptistao (Piatti, min.72) y Gerard Moreno.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe Luis, Saúl, Thomas (Correa, min.63), Gabi (Augusto, min.85), Koke, Griezmann y Torres (Gameiro, min.70).

--GOL:

1 - 0, min.88, Sergio García.

--ÁRBITRO: Melero López (C. Andaluz). Amonestó a Javi López (min.82) y Pau López (min.92) por parte del Espanyol. Y a Saúl (min.51), Koke (min.73), Gabi (min.83), Vrsaljko (min.89) y Augusto (min.92) en el Atlético.

--ESTADIO: RCDE Stadium.