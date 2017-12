Villar: "Si el TAD llegase a adoptar mi destitución sería una injerencia gravísima a la RFEF"

23/12/2017 - 0:18

Ángel María Villar salió al paso este viernes de una sanción de la que explica no dispone de "comunicación formal" por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que le destituye como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como consecuencia de un procedimiento lleno de "irregularidades" que recurrirá de ser efectivo.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"En la tarde de hoy han aparecido en la red diferentes noticias que informan acerca de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) habría adoptado la decisión de destituirme de mi cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por haber vulnerado el deber de neutralidad durante la celebración de las pasadas elecciones", explica en una nota.

Villar, que el pasado lunes ya trató su relación con el Consejo Superior de Deportes (CSD) en una rueda de prensa, señala las "irregularidades" del proceso. "El TAD es un órgano gubernativo adscrito al Consejo Superior de Deportes (CSD) presidido por Sr. José Ramón Lete y dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. El CSD nombra a los integrantes del TAD, y el presidente del CSD es quien requiere la apertura de expedientes contra los presidentes de federaciones deportivas", afirma.

"Hasta el momento de la publicación de la presente nota de prensa no dispongo de ninguna comunicación formal del TAD sobre el particular. Son numerosas las presuntas injerencias e irregularidades cometidas por Lete para apartarme definitivamente de mi cargo. Entre otras se encuentra su solicitud de apertura de expediente disciplinario contra mí por haber abierto unas cuentas en las redes sociales y publicado una web durante el periodo de elecciones. Yo había solicitado autorización para realizarlas a la Comisión Electoral de la RFEF la cual me fue concedida", añade.

Además, Villar se refiere a un caso que debió caducar el pasado 15 de diciembre. "El TAD ha demorado la tramitación de este expediente iniciado el pasado 15 de septiembre hasta el punto que, para evitar su caducidad (a los tres meses) y sin disponer de causa legal para ello, acordó la interrupción del procedimiento hasta que yo recibiera la notificación de la propuesta de resolución. Por esta actuación, el miércoles 20 de diciembre, recusé a todos los miembros del TAD que acordaron la interrupción del expediente. La opinión de mis abogados es que el procedimiento caducó el pasado 15 de diciembre, por lo que el mismo no podría seguir tramitándose", apunta.

"Si el TAD llegase a adoptar mi destitución como presidente, sería la sanción más grave impuesta a un presidente de federación desde la constitución del mimo. Una gravísima injerencia en la autonomía e independencia de la RFEF y mis abogados estudiarían todas la acciones legales que pudieran corresponder para recurrir la decisión y depurar las responsabilidades penales", finaliza.