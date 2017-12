Los tres graves errores de Zidane que condenaron al Real Madrid en el 'Clásico' ante el Barça

No se que parentesco puede haber entre Zidane y Benzema, pero que son familia cada dia lo tengo mas claro, si no, no entiendo que a pesar de no marcar un gol ni al arco iris siga y siga y siga poniendolo y confiando en el. El Madrid deberia cesar a Zidane, y vender a Benzema, no se si asi los problemas se acabaran, pero algo hay que hacer, siguiendo asi, el 2018 va a terminar siendo un año en blanco.