Iniesta: "Esto es una carrera de fondo e intentaremos cometer los menores errores posible"

23/12/2017 - 15:36

El centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta intentó restar importancia a la victoria en el Clásico, dejando claro que sólo es "dar un paso más" en LaLiga Santander, "una carrera de fondo" donde ahora deben intentar "cometer los menos errores posibles".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Esto significa lo que habíamos dicho de dar un paso más en esta Liga y que tenemos tres puntos más de diferencia con el Real Madrid y otros tres con el Atlético. Más allá de la clasificación quiero felicitar a todo el equipo por el trabajo que ha hecho y por ganar en un escenario como este", señaló Iniesta tras el partido a 'beIN Sports'.

De todos modos, no dio la Liga por perdida para su rival. "No le descartaba antes y no lo hago ahora, quedan muchos puntos y el fútbol y el deporte nos ha demostrado cosas imposibles muchas veces. Esto es una carrera de fondo e intentaremos cometer los menores errores posibles", subrayó.

"Es cierto que en la primera parte tuvieron bastantes llegadas con peligro y teníamos que intentar minimizar eso y aprovechando los momentos donde podíamos salir fuertes. En la segunda, estuvimos más cómodos porque en el primero casi era un uno contra uno, sobre todo en el medio y eso nos dificultada", indicó el manchego.

Finalmente, el de Fuentealbilla dejó claro que "no es momento" de decir si la diferencia de puntos es la que exista en lo deportivo entre los dos equipos. "Sería muy irrespetuoso pensar eso porque el Real Madrid es uno de los mejores equipo, ese dato no hace que les descartemos para la Liga", sentenció.