Jordi Alba: "El míster se ha encargado de cambiar las cosas"

23/12/2017 - 17:03

El lateral del FC Barcelona Jordi Alba quiso dar valor al trabajo de Ernesto Valverde, que se "ha encargado de cambiar las cosas" tras la derrota en la Supercopa de España y celebró una victoria "de admirar" en el Clásico de este sábado.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Dije tras esa derrota en la Supercopa que no había que dudar de este equipo. Había que cambiar muchísimas cosas y el míster se ha encargado de eso", señaló Jordi Alba ante los medios tras el partido.

El de L'Hospitalet remarcó que el técnico extremeño les "transmite tranquilidad". "Nos deja jugar a nuestro aire, sin presión y defensivamente estamos más ordenados, muy juntos y concediendo pocas ocasiones y cuando las hay Marc (Ter Stegen) está a la perfección", subrayó. "Ofensivamente el equipo no es tan vistoso como con tres delanteros, pero tenemos más libertad y sorprendemos más", añadió.

"No sé como estarán, contentos no tienen que estar", indicó sobre el rival. "La Liga no está definitiva para nosotros y ahora hay dos equipos mejor clasificados que ellos, pero es el eterno rival y venir aquí y jugar como hemos jugado creo que es de admirar y para estar todos orgullosos", remarcó, pidiendo "tranquilidad" a la afición 'culé' pese a la ventaja en la clasificación.

Alba se mostró "contento" con la actual plantilla, que "se ha fortalecido tanto mental como físicamente" tras la marcha de Neymar al PSG, aunque no cerraría las puertas si viene alguien "a reforzar y mejorar".