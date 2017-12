El City alarga la racha en la debacle de sus perseguidores

23/12/2017 - 23:42

El United se deja empatar en el 94' y el Chelsea echa de menos a Morata Harry Kane saca tajada para el Tottenmham

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Manchester City continuó su camino imperial hacia el título tras derrotar sin apenas sobresaltos (4-0) al Bournemouth, estirando hasta las 17 victorias el récord de triunfos consecutivos en la Premier League, en una jornada 19 en la que ni Manchester United, Chelsea y Liverpool fueron capaces de sumar los tres puntos.

Los de Pep Guardiola no dan tregua y se impusieron cómodamente a un Bournemouth que no sabe lo que es ganar en las últimas siete fechas. Sin demasiadas ocasiones, el control de los 'citizens' era total, aunque no fue hasta el minuto 27 cuando el 'Kun' Agüero derribó el muro 'cherry' con un cabezazo tras un centro de Fernandinho a la espalda de la defensa.

Los visitantes no mostraron síntomas de reacción tras el descanso, y Sterling aumentó la ventaja antes de la hora de juego. Ya en el tramo final, Agüero hacía el segundo de su cuenta particular, también de cabeza, y Danilo se estrenaba como goleador con la zamarra 'Sky Blue' para edulcorar el monopolio de los locales en el partido.

Cumplió el líder para terminar con 13 puntos de ventaja sobre el segundo, un United que dejó escapar la victoria (2-2) ante el Leicester City en la última jugada. El cuadro de Jose Mourinho remontó el tanto inicial de Jamie Vardy con un doblete de Juan Mata, el segundo del español de falta directa. Sin embargo, perdonaron los 'red devils', con uno más 20 minutos por la expulsión de Amartey, en varias ocasiones claras de Lingard y Rashford y recibieron el golpe en el 94 por medio de Harry Maguire.

Antes, en el partido que abría la jornada del sábado, el Chelsea no pudo pasar del empate sin goles en 'Goodison Park'. Sin Álvaro Morata y con Hazard como principal referente ofensivo, los de Antonio Conte se quedaron sin pólvora ante un Everton que no tiró a puerta en los 90 minutos, pero que sigue sin conocer la derrota con Sam Alardyce en su banquillo. El Chelsea se mantiene tercero a tres puntos del United.

El mejor parado de la jornada fue el Tottenham, con un triplete de Harry Kane en el 0-3 ante el Burnley para aprovechar los pinchazos del resto de equipos en la zona alta. Los londinenses, a un punto de un Liverpool que empató ayer con el Arsenal y sigue marcando la zona 'Champions', disfrutaron del estado de gracia del internacional inglés, que buscará en el Boxing Day cerrar el año como el mayor goleador del planeta en 2017, con 53 a uno de Leo Messi.

En la zona baja de la tabla, el Newcastle de Benítez remontó ante el West Ham (2-3) para reencontrarse con la victoria 9 jornadas después. También regresó a la senda de la victoria el Stoke City que después de tres derrotas consecutivas se impuso al West Brom (3-1) y abandonó los puestos de descenso. Puestos que cierra el Swansea, que rescató un punto (1-1) ante el renacido Crystal Palace de Roy Hodgson.

En la costa sur de Inglaterra, el solitario gol de Pascal Gross para los locales decantó el duelo entre Brighton y Watford, dos equipos que por el momento viven cómodos en mitad de tabla, mientras que Southampton y Huddersfield empataron a uno.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 19

-Viernes.

Arsenal - Liverpool 3-3.

-Sábado.

Manchester City - Bournemouth 4-0.

Stoke City - West Bromwich Albion3-1.

West Ham United - Newcastle2-3.

Swansea - Crystal Palace1-1.

Brighton - Watford1-0.

Southampton - Huddersfield Town 1-1.

Burnley - Tottenmham Hotspur 0-3.

Leicester City - Manchester United 2-2.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS PJ G E P GF GC Ptos.

1. Manchester City 19 18 1 0 60 12 55.

2. Manchester United19 13 3 3 41 14 42.

3. Chelsea 19 12 3 4 32 14 39.

4. Liverpool 19 9 8 2 41 23 35.

5. Tottenham Hotspur19 10 4 5 34 18 34.

6. Arsenal 19 10 4 5 34 23 34.

7. Burnley 19 9 5 5 16 15 32.

8. Leicester City19 7 6 6 29 28 27.

9. Everton 19 7 5 7 24 30 26.

10. Watford19 6 4 9 27 34 22.

11. Huddersfield Town 19 6 4 9 17 31 22.

12. Brighton and Hove Albion 19 5 6 8 15 23 21.

13. Southampton 19 4 7 8 18 25 19.

14. Stoke City19 5 4 10 22 40 19.

15. Newcastle United19 5 3 11 19 29 18.

16. Crystal Palace 19 4 6 9 16 29 18.

17. West Ham United 19 4 5 10 19 35 17.

18. Bournemouth 19 4 4 11 15 28 16.

19. West Bromwich Albion 19 2 8 9 14 27 14.

20. Swansea City 19 3 4 12 11 26 13.