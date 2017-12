Antunes: "Voy a dar todo para poder ir al Mundial de Rusia"

Getafe (Madrid), 24 dic (EFE).- Vitorino Antunes, lateral izquierdo portugués del Getafe, expresó su deseo de "quedarse" más temporadas en el equipo madrileño y declaró que va a "dar todo" para poder ir al Mundial de Rusia 2018 con la selección lusa.

Antunes, de 30 años, llegó al Getafe el pasado verano procedente del Dinamo de Kiev ucraniano. Desde su llegada se ha ganado un puesto de titular en el lateral izquierdo del equipo madrileño y su rendimiento le ha permitido volver a la selección portuguesa, con la que ha disputado 13 partidos desde su debut en 2007.

"En este momento lo más importante es hacerlo bien aquí, porque si no lo hago bien la selección la puedo olvidar. Hay jugadores con mucha calidad, hay mucha competencia, y si uno no hace bien su trabajo aquí pues te puedes olvidar", dijo Antunes.

"Me gustaría ir al Mundial, porque además sería el primero. He jugado muchas veces con la selección representado a mi país, pero nunca tuve la oportunidad de estar en un Europeo o Mundial. Fallo siempre al último minuto, pero si es verdad que me encantaría ir, así que lo voy a dar todo para que sea posible", confesó el jugador portugués.

Antunes, habitualmente titular en el once de José Bordalás, expresó sus deseos para 2018.

"Para el nuevo año deseo que todo salga bien a nuestro equipo y que yo me pueda quedar. Si todo va bien para nosotros eso quiere decir que va muy bien también para la afición. Ellos verán que de aquí al final lo vamos a dar todo por esta camiseta y vamos a intentar sacar el máximo de puntos posibles para sacar algo muy positivo", dijo Antunes, en una entrevista concedida a la web del Getafe.

Transcurridas 17 jornadas de Liga, el Getafe es octavo con 23 puntos, a cuatro de puestos europeos y ocho por encima del descenso.

"Hemos tenido un calendario muy difícil al principio, pero creo que entramos de tal manera fuerte que conseguimos sacar varios puntos. También tuvimos mala suerte en ciertos partidos en casa con equipos grandes, pero está bien", señaló.

"Queremos seguir sumando porque sabemos que es muy difícil la Liga española, así que tenemos que aprovechar el momento que tenemos ahora porque esto puede cambiar y entonces los momentos buenos tienen que aprovecharse hasta el final", concluyó.