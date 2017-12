Los cinco grandes señalados de la debacle madridista en el 'Clásico'

Karim Benzema se lamenta de una ocasión. Imagen: EFE

El Real Madrid dejó escapar este sábado tres puntos que les habrían metido de lleno en la lucha por LaLiga. El equipo blanco volvió a evidenciar los problemas que lleva arrastrando durante la temporada y precisamente ante el peor rival posible, el Barcelona de Valverde que está más cerca que nunca de ser el nuevo campeón.

Los de Zidane jugaron una primera parte más que aceptable ante un Barça bien ordenado en defensa y en el centro del campo. Pero en la segunda todo cambió y el Real Madrid se echó descaradamente atrás sin ningún motivo y jugándose LaLiga en su propio campo.

En una de las peores segundas partes que se recuerdan, hay varios jugadores blancos que han quedado señalados tras la debacle en el 'Clásico':

Zidane: es el máximo responsable de todo lo que ocurre en el Real Madrid. Si hace unos meses se le alababa, ahora todo lo contrario. La novedad de Kovacic en el once le salió bien los primeros 45 minutos, pero parecía más un mensaje de perdedor que de ganador. El Real Madrid tiene juego suficiente (ya lo ha demostrado) como para atacar al Barcelona sin estar preocupados de Messi. Ahí falló Zidane, más pendiente del rival que de atacar en el día que te juegas el campeonato.

Benzema: el atacante francés lleva solo dos goles en LaLiga en 17 jornadas. Karim no está siendo el de otras temporadas, donde por lo menos marcaba más goles. Aparte de esto, el francés no aporta nada al equipo ni se sacrifica cuando no tienen el balón. El Real Madrid no tiene delantero suplente y en ciertas fases de la temporada echa en falta un goleador.

Kovacic: el croata fue la clave del primer gol azulgrana. Kovacic prefirió quedarse con Messi antes de salir a por Rakitic, que estaba corriendo completamente solo. Un error táctico de bulto. Cuando le va a tapar Varane ya es tarde.

Kroos: al contrario que Modric, que parece que está de vuelta, el alemán sigue sin estar a tope. Ayer no tuvo mucha presencia y cuando el equipo se echó atrás en la segunda mitad ni se le vio. Ese no es su fuerte. Si Kroos no tiene el balón, sufre.

Marcelo: el brasileño volvió a ser un coladero por su banda. En ataque no está siendo tan determinante como en otros años, y en defensa sigue dejando muchos huecos a la defensa. Lo primero es defender, y Marcelo es primero defensa.