Josu Urrutia: "Lo que interesa es que el Athletic sea competitivo de una forma u otra"

27/12/2017 - 13:54

El presidente del Athletic Club de Bilbao, Josu Urrutia, dejó claro que lo que le "interesa" es que el primer equipo "sea competitivo de una forma u otra" y recordó la importancia de dar apoyo a un equipo que en los últimos años les ha estado dando "buenos resultados".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Lo que interesa es que el equipo sea competitivo de una forma u otra y que sea mejor que el rival. No hemos tenido una continuidad en el rendimiento y veo trabajar al equipo y al técnico en esa línea", expresó este miércoles Urrutia ante los medios preguntado por si le gustaba el fútbol de los de José Ángel Ziganda.

El dirigente apuntó que hay muchos equipos además del rojiblanco "intentando encontrar su momento más óptimo y de regularidad". "Espero que con los resultados venga la confianza y un mejor juego. Tenemos que ver el nivel de estos siete años y valorar lo que es pegarnos continuamente ahí arriba y jugando en Europa, eso es muy difícil. Queremos buscar esa línea para estar en esa pelea al final", advirtió.

"Es normal que cuando los resultados no van saliendo y el juego no es bueno haya cierta inquietud, pero también hay que mantener la confianza y respaldar a este equipo cuando después de cinco años dando un buen resultado y ahora no pasa un buen momento, necesita que lo acompañes", comentó.

Urrutia celebró que el equipo vaya "remontando" y "recuperando jugadores" y habló del papel de Ziganda. "De los entrenadores que hemos tenido, siendo todos muy diferentes, eran muy peleones. La gente está obligada a corregir y es consciente de que es inherente tener malos momentos porque ahí das ejemplo al grupo, quizá más que cuando las cosas van bien. A 'Kuko' le veo preocupado, pero con un par de resultados buenos las cosas se ven desde otra perspectiva", admitió.

En cambio, del predecesor del navarro, Ernesto Valverde, y su rendimiento en el FC Barcelona, eludió opinar. "Ernesto es amigo mío, un gran entrenador y le deseo lo mejor, pero no me apetece hablar de eso y tampoco le estoy siguiendo de forma exhaustiva", zanjó.

Por otro lado, Urrutia aclaró que José Mari Amorrortu, director deportivo, "habló antes del verano" con Julen Guerrero y la posibilidad de traer a Lezama a su hijo de 13 años, ahora fichado por el Real Madrid. "Julen le transmitió que no tenía ahora intención de mover a la familia y trasladarse a Bilbao a corto plazo", indicó.

"Tiene 13 años y apunta mucho. Ojalá vaya confirmando lo que apunta para que pueda ser un jugador potencial del Athletic y dar el mejor futuro posible a nuestro club", añadió al respecto el presidente rojiblanco.

Por último, Urrutia dejó claro que está "centrado en intentar que el Athletic sea mejor cada día" y que por ello no pierde "energías" ni se vuelve "loco" en su continuidad al frente de la entidad. "Tranquilos que los socios siempre aciertan", concluyó.