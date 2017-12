Pablo Laso: "En Estambul debemos ser conscientes de que nos esperan cuarenta minutos muy duros"

27/12/2017 - 16:57

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, admitió la dureza del próximo enfrentamiento en Euroliga visitando al Fenerbahce, reciente campeón del torneo y con "muchísimos puntos fuertes", asumiendo que en la visita a Estambul al equipo le tocará sufrir "cuarenta minutos muy duros".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"El Fenerbahce, actual campeón de Europa, tiene una plantilla con tiene muchísimos puntos fuertes, con jugadores muy versátiles, jugadores de 'pick & roll' y muy buen juego interior, con lo cual, para nosotros es un reto el competir en Estambul contra un equipo como el Fenerbahce", señaló Pablo Laso al concluir el último entrenamiento antes del partido de Euroliga.

"Si queremos sacar un buen resultado estamos obligados a hacer un buen partido en todos los aspectos. No creo que podamos pensar en dominar solo el rebote, porque ellos disponen de muchas armas y de buenos tiradores. Nosotros vamos a tener que hacer una buena defensa, intentar controlar el ritmo del partido y ser conscientes de que nos esperan cuarenta minutos muy duros", añadió ante la prensa,

Para este encuentro, el Real Madrid todavía arrastra los problemas en las lesiones que desde la pretemporada mermaron a la plantilla blanca. "Rudy (Fernández) ya ha podido hacer parte del entrenamiento y Randolph está bastante mejor, fuera del grupo pero haciendo ya trabajo", señaló al respecto.

Además, con este partido ante el Fenerbahce, Pablo Laso igualará a Pedro Ferrándiz en número de partidos dirigiendo al Real Madrid. Aunque el actual entrenador reconoció que se trata de "épocas diferentes", se alegró por ver cómo se le "compara con mitos del madridismo", así como se sintió "muy orgulloso" de llevar tantos años dirigiendo al club blanco.

El Real Madrid afronta nuevamente un calendario exigente, con cinco encuentros en once días, algo que no modificará el "trabajo" del equipo hasta la fecha. "Venimos de una serie de partidos muy duros hace una semana donde hemos jugado también cinco partidos en siete días y el equipo fue capaz de competir muy bien. Nuestra obligación es saber que no tenemos mucho tiempo para entrenar pero hay que ser igual de competitivos", recalcó.

Precisamente, dentro de esa acumulación de partidos, el Real Madrid recibirá al Estudiantes el día 31 de diciembre, una fecha inédita para Laso. "Puede ser un día atractivo para el espectador, además es un derbi, con lo cual pienso que puede ser aún más atractivo. Nosotros ya no tenemos días libres, esto de pensar a dónde me voy el fin de semana hace muchos años que dejé de planearlo", bromeó.