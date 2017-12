¿El fin de la 'BBC' en el Real Madrid? Kane es la primera opción del club para el verano de 2018

El traspaso costaría 200 millones y obligaría a vender a un atacante

Bale y Benzema son los que peor lo tendrían si se ficha al británico

En el club quieren evitar que la llegada de Kane tapone a Asensio

El delantero del Tottenham Harry Kane. Imagen: Reuters

El periodista Yago de Vega ha desvelado la cifra que el Tottenham va a pedir al Real Madrid en el caso de que una vez que termine la temporada pida el traspaso de Harry Kane. Una cantidad que alcanza los 200 millones de euros y que obligaría a salir a uno de los tres componentes de la 'BBC'.

"La primera opción del Real Madrid para el verano de 2018 es Kane. El club quiere hacer un fichaje de los llamados Galácticos el próximo verano y aunque hasta ahora la primera opción era la de Neymar, el elegido es Kane. Eso sí, el Tottenham pedirá al menos 200 millones de euros. Para pagar eso habría que dar salida a algún hombre de los fuertes como puede ser Benzema o Bale o hasta incluso Cristiano Ronaldo", ha revelado el periodista en la tertulia de la Cadena Ser.

Además, Antón Meana ha explicado las razones por las que Harry Kane ha adelantado a Neymar en la agenda de futuribles del Real Madrid para convertirse en el Galáctico del próximo verano: "Kane es menos conflictivo que Neymar y con un entorno más favorable. Cristiano Ronaldo no vería un ataque a su jerarquía en el club y se abriría el mercado inglés, que desde Beckham no ha venido otro".

Por último, Meana ha señalado las opciones que tiene cada componente de la 'BBC' de salir del Real Madrid el próximo verano si acaba llegando Kane: "El Real Madrid no ve la salida de Cristiano Ronaldo así que está Bale, que no termina de funcionar, aunque él no quiere irse, y Benzema tiene mercado, aunque igual no en Inglaterra. Tendría que salir un 'galáctico'. Eso sí, en el Real Madrid tienen claro que el que venga no debe tapar la progresión de Marco Asensio".