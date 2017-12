Lopetegui: "Sería de necios negar que los que han estado con nosotros tienen una ventaja"

28/12/2017 - 17:52

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, cree que "sería de necios negar" que el bloque de jugadores con los que ha contado desde que llegó al cargo tiene "una ventaja" de cara a estar en la lista de 23 elegidos para el Mundial, pero tiene claro que "no hay nada definitivo" para ninguno, entre ellos Diego Costa, que volverá a competir este año, y que "estará si está como tiene que estar".

"Diego es un jugador que cuando ha estado compitiendo y ha estado bien ha venido siempre y además ha jugado mucho. Es de los que está dentro de nuestro radar y estos seis meses le van a venir fantásticamente bien a él y a su equipo, y si está como tiene que estar, estará con nosotros, luego tendremos que analizar como esta él, con él y con todos", afirmó Lopetegui en declaraciones al programa 'Minuto#0' de Movistar+.

Ahora, en el puesto de '9', parece casi fijo un Álvaro Morata en buen estado y al que "la exigencia de un nuevo club y un nuevo rol le obliga a seguir mejorando sus respuestas, seguir creciendo como jugador y ser cada vez más completo". "Eso es bueno para él, para su equipo y para la selección", admitió.

"Los jugadores que han estado con nosotros, sería de necios negarlo, tienen ventaja porque les conocemos y hemos hecho un caminos juntos, pero no hay nada definitivo porque quedan seis meses de competición y tenemos que ver la foto final a partir de abril y mayo para ver las sensaciones que nos acerquen a la mejor decisión", subrayó de cara a lista de 23 elegidos.

El guipuzcoano considera "positivo" el balance del año, sobre todo por conseguir "el objetivo principal" del billete mundialista y además "jugando bien y siendo muy competitivos". "Los jugadores han sido tremendamente comprometido y han mostrado una gran ilusión por jugar, como entendemos que no puede ser de otra manera", indicó.

"Estamos contentos por el rendimiento deportivo, pero no satisfechos todavía porque tenemos el Mundial", añadió el preparador del combinado nacional, cuyo "trabajo principal es gestionar un grupo para ganar y la elección de los jugadores". "Todos son protagonistas en sus equipos, pero no todos lo son aquí. Habrá algunos que no intervengan que serán absolutamente definitivos para el éxito del equipo y eso es lo que vamos a tratar de potenciar", puntualizó.

Sobre el Mundial y sus primeros rivales, recordó que el debut contra Portugal "podría ser una final" del torneo y que intentarán llegar "de la mejor manera posible y con la máxima humildad, pero con la máxima ambición". "Es la actual campeona de Europa y juega uno de los mejores de la historia, pero además cuenta con una gran generación detrás y un entrenador muy experimentado", advirtió, al tiempo que recalcó que Irán "es el mejor equipo de Asia" y que Marruecos "lo ha sido este año en África y ha dejado fuera a Costa de Marfil".

Finalmente, a modo de deseo para el año que está a punto de comenzar, Lopetegui pidió que "no haya lesiones y que todo el grupo esté a disposición". "El resto lo tenemos que hacer nosotros y ahí pondremos toda nuestra energía para que el 2018 y el Mundial de Rusia sea ilusionante y seamos protagonistas", sentenció.