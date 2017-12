Mario Suárez: "El Atlético peleará la Europa League y la Copa del Rey"

28/12/2017 - 18:36

El ex jugador del Atlético de Madrid y actual futbolista del Guizhou Hengfeng Zhicheng chino Mario Suárez ha afirmado este jueves que el conjunto rojiblanco "peleará" tanto la Liga Europa como la Copa del Rey y ha asegurado que las incorporaciones de Diego Costa y Vitolo aportarán "calidad y ganas" al equipo que dirige Diego Pablo Simeone.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"El Atleti peleará la Europa League y la Copa del Rey. Está segundo en Liga y ha adquirido velocidad del crucero. Además, conociendo a Diego Costa, debe de estar que se sube por las paredes después de seis meses sin jugar. En su primer partido va a pegarse 15 esprints de los que se pega, va a chocarse con cuatro centrales. Junto a Vitolo van a aportar calidad, ganas. Además es año de Mundial y son dos fichajes de relumbrón", declaró a Eurosport durante un 'Facebook live'.

Por otro lado, el ex rojiblanco confirmó su predilección por Messi pero reconoció el mérito de Cristiano Ronaldo y sus cinco balones de oro. "El mejor jugador al que me he enfrentado es Messi, pero los Balones de Oro de Cristiano Ronaldo son muy merecidos. Ha marcado un montón de goles. Se cuida, se machaca, lo suyo tiene un mérito terrible", señaló.

Suárez se mostró orgulloso de poder jugar con la selección española. "Uno de mis sueños era debutar con la Roja y creo que he jugado con la mejor generación de la historia. Era difícil jugar ahí, que te convocaran. Estoy muy agradecido a Del Bosque. Vestir la camiseta de tu país. Jugar con Xavi, Iniesta, Casillas, Villa, Ramos. España creo que siempre es favorita. La mezcla con Lopetegui de veteranos y jóvenes están haciendo un fútbol espectacular. Ganar un Mundial es muy difícil", explicó.

El madrileño optó por darle un supuesto balón de oro colchonero a Koke o Gabi. "He jugado con Falcao, Agüero, Forlán, Diego Costa, Griezmann, pero yo se lo daría a Koke o Gabi. Son los que más tiempo llevan aguantando ahí y tirando del carro. A lo mejor Gabi no es tan reconocido como deberían de serlo en determinados momentos. Se lo daría a uno de los dos. A Fernando Torres también", indicó.

El jugador, actualmente en el Guizhou Hengfeng Zhicheng, destacó la importancia de Gregorio Manzano, actual entrenador del club chino, en su carrera. "Él me ha hecho el futbolista que soy. Ha sido como un padre para mí. Luego lo tuve en el Atlético de Madrid y ahora en China. También le tengo mucho cariño a Mendilibar de mi etapa en el Valladolid, al que fui cedido con 18 años y mi primer entrenador en el Alcobendas", afirmó.

Por último, preguntado por la posibilidad de acabar su carrera en la MLS, el ex jugador apuntó que es una posibilidad. "Me encantaría estar con Villa. Ha habido alguna cosa en el pasado y la Major League Soccer es muy atractiva, pero ahora estoy en China muy contento y tengo un año y medio", concluyó.