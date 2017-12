Ángel Torres espera que Guaita y Cala renueven a principios de enero

Getafe (Madrid), 29 dic (EFE).- Ángel Torres, presidente del Getafe, declaró este viernes que existen "acuerdos" con el portero Vicente Guaita y el defensa Juan Cala para unas renovaciones que espera que se puedan firmar a principios de enero.

Guaita, de 30 años, llegó al Getafe en 2014 procedente del Valencia. Desde entonces ha disputado 96 partidos oficiales con la camiseta azulona.

"Hay un principio de acuerdo entre las dos partes y si se cumple se firmará. Espero que la semana que viene se arregle todo", dijo Torres sobre la renovación de Guaita.

Otro jugador que podría seguir más temporadas en el Getafe es el central sevillano Juan Cala, que recaló en el club madrileño en 2015 y es uno de los jugadores más utilizados por José Bordalás.

"Tengo un acuerdo con Cala hace dos meses y solo queda firmarlo. Él se peleó con su representante y se paró todo. Sabe que tiene las puertas de mi despacho abiertas y puede firmar cuando quiera. El pacto que tengo con él de dos más uno lo voy a cumplir, pero todo tiene un limite", declaró Torres.

"Ha sido por un problema de él y su representante, que lo ha dejado o no sé que ha pasado, pero el acuerdo está y si lo quiere firmar no habrá ningún problema. Y si no firma será que tiene otra oferta. Me da que lo va a firmar, pero estará buscando representante", señaló.

Ángel Torres desveló que la relación que tiene con Cala es "buena" y que el central andaluz "quiere quedarse porque tiene un acuerdo".

"Lo suyo es que lo cumpla y si no es así me lo diría. Espero que firme la semana que viene", apuntó el presidente del club.