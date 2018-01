Simeone: "El Lleida nos genera tensión y, sobre todo, concentración"

2/01/2018 - 14:01

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha advertido que el Lleida, al que se enfrentarán este miércoles (19.00 horas) en la ida de los octavos de final de Copa del Rey, les genera "tensión y concentración", después de la gesta del club ilerdense ante la Real Sociedad en la pasada ronda del torneo, y ha admitido sentirse "ilusionado" por la competencia tras las llegadas de Diego Costa y Vitolo.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Vamos a plantear el partido con entusiasmo, ellos dejaron fuera a la Real Sociedad haciendo dos partidos importantes, lo hizo muy bien más allá de su andadura en LaLiga. Cuando se enfrentó a equipos de Primera lo hizo muy bien, y eso nos genera tensión y, sobre todo, concentración", declaró en rueda de prensa.

El técnico insistió en no confiarse pese a que el conjunto catalán sea un Segunda B. "Esta claro que la tensión y la concentración en el fútbol es lo que te permite mostrar la diferencia con los rivales. Cuando ésta disminuye, la debilidad de cualquier equipo importante baja. Dependerá de cómo planteemos el partido y cómo lleguen los futbolistas", añadió.

Simeone reconoció haber prestado mucha atención al duelo de la pasada ronda del Lleida ante la Real Sociedad. "Me enfoque mucho en ese partido. Es un equipo fuerte, que se junta muy bien, es un clásico equipo de su categoría que tiene mucha intención de juntar gente en las dos áreas. Será un partido muy importante, arranca el año y queremos empezar fuertes", agregó.

El argentino podrá contar con Diego Costa, que podría debutar esta temporada en el conjunto rojiblanco. "Es un jugador muy importante para nosotros e intentaremos sacar lo mejor de él para el equipo. Todos lo conocemos. Es agresivo, intenso, profundo, da alternativas en ataque y estira al equipo para jugar entre líneas", señaló.

Pese a las múltiples funciones del ariete hispano-brasileño, el 'Cholo' destacó una por encima de todas. "Su mayor virtud es que es un compañero ideal para cualquier delantero del plantel, se puede asociar con cualquiera de ellos, eso lo hace mejor aún, transmite energías positivas. Con la suma de Vitolo va a haber mucha competencia y esperemos que elija de la mejor manera en pos del buen desarrollo del equipo", manifestó.

Precisamente, el preparador tuvo palabras para el otro refuerzo estrella del Atlético: Vitolo. "Es un jugador que se asocia muy bien, su juego nos puede dar pasajes de transición mejores de ataque a defensa y tiene llegada a portería. Sus características son diferentes a Carrasco o Correa, que son más explosivos y verticales. Sus condiciones nos harán crecer como equipo", indicó.

Simeone se mostró encantado de la gran competencia que existe en su plantilla con la llegada de los últimos fichajes. "Estoy ilusionado por la competencia que tenemos, habrá jugadores que pasen de la tribuna a jugar y de jugar a la tribuna, los futbolistas ya lo saben. A mí eso no me va a sorprender porque tenemos un equipo competitivo", comentó.

Diego Pablo Simeone también habló sobre posibles salidas, como la de Luciano Vietto. "Hoy he hablado con él, sé que tiene posibilidades para salir y le deseo lo mejor. Ojalá salga a un equipo competitivo, me da bronca su salida, ha sido uno de los que mejor ha jugado pero no le ha acompañado ni el gol ni la contundencia en un equipo que no espera. Lo quiero mucho y es un futbolista extraordinario", expresó.

Nico Gaitán es otro de los jugadores señalados para abandonar la disciplina rojiblanca en los próximos días, posibilidad que Simeone contempla. "Hablamos con él hace un mes y me encontré con un hombre, tuvimos una charla importante y esperemos que tenga las mejores posibilidades. Si se queda, yo encantado, sobre todo por la competencia, pero está claro que algunos tienen que salir", explicó.

A pesar de las llegadas de Costa y Vitolo, el entrenador colchonero no cierra la puerta aún al mercado. "Cuando estamos en estas fechas la tensión me hace ir con tranquilidad. El mercado está abierto, hasta el último día existe la peligrosidad de que salga alguien inesperado y la posibilidad de que venga alguien, aunque hoy por hoy esta probabilidad parece lejana", sentenció.