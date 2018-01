Montella: "No creo que nuestro problema sea de delanteros, sino de ser más equipo"

2/01/2018 - 14:24

El nuevo entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, ha asegurado que el problema de la falta de gol del cuadro nervionense no es de sus "delanteros", sino de ser "más equipo", y ha aparcado el derbi del fin de semana para centrarse en el partido de ida de octavos de Copa del Rey de este miércoles ante el Cádiz (21.00 horas), un equipo "compacto y con velocidad".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Viendo la calidad de la plantilla hemos marcado pocos goles, pero no creo que sea un problema de los delanteros. Creo que el problema es ser más equipo para atacar y defender", declaró en la rueda de prensa previa al duelo en el Ramón de Carranza.

Además, el técnico italiano confesó su ilusión por ponerse al frente del conjunto sevillista. "Me siento muy bien, con curiosidad y entusiasmo para empezar esta nueva aventura. Ayer ya se pudo notar ese calor de la afición y estoy feliz de poder empezar", indicó.

En este sentido, se mostró abrumado por el cariño recibido durante el primer entrenamiento. "Es lo que esperaba, una afición muy presente y de gran ayuda para el equipo. Para nosotros es algo muy bonito y también una responsabilidad, porque sabemos la importancia que tiene el equipo para la gente", informó.

Por otra parte, descartó pensar en el duelo del fin de semana ante el Real Betis. "Sé que el derbi es un partido distinto y me gusta vivir la ciudad y el humor de la gente. Siento que es un partido distinto y que hay que jugarlo con corazón y pasión, pero también con inteligencia. Habrá que adecuarse a ello, pero lo de mañana es importante para nuestro camino. Después ya pensaremos intensamente en el derbi", manifestó.

Por ello, recordó el peligro del Cádiz, que eliminó precisamente a los verdiblancos en la ronda anterior. "Lo he estudiado bastante. Es un equipo compacto y con velocidad, con un gran juego de transición también. En la vuelta contra el Betis lo demostró marcando cinco goles. Es un equipo peligroso", advirtió.

Por último, habló sobre el futuro de Steven N'Zonzi. "Está entrenándose bien y es un jugador importante, pero no me gusta anunciar el once porque mi intención siempre es comunicársela antes al equipo. En cualquier caso está disponible para mañana y para el sábado. He hablado con él y su actitud es la de estar con el equipo. No sé si eso se mantendrá hasta el final porque no estoy en su cabeza", finalizó.