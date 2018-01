Jairo: "El club apostó fuerte por mí"

2/01/2018 - 15:07

El nuevo jugador de la UD Las Palmas, Jairo Samperio, ha agradecido que el club canario haya apostado "fuerte" por él, y se ha mostrado feliz de volver a una liga tan "exigente" como la española y convencido de poder conseguir "el objetivo de la permanencia".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Debo agradecer a todos que esté en un club como la UD Las Palmas. El club apostó fuerte por mí, el entrenador también, y debo agradecer a todos que hoy esté aquí", declaró en su presentación en la sala de prensa del Complejo Deportivo El Hornillo, donde estuvo acompañado por Luis Helguera, secretario técnico de la UD Las Palmas.

El extremo cántabro, que llega como cedido por el Mainz 05 alemán, afirmó que llega en forma. "Me encuentro muy bien, aunque no haya jugado muchos minutos, he entrenado a un nivel alto. Estoy muy ilusionado de volver a una liga tan exigente como la de España" manifestó.

"Vengo a dar lo mejor de mí, para ayudar al equipo a conseguir el objetivo de la permanencia", subrayó, antes de mostrar su convencimiento de que podrán salir de los puestos de descenso. "Con la ayuda de todos, revertiremos la situación. Tenemos que estar unidos, juntos en el trabajo diario, y me gusta el buen ambiente que hay en el vestuario", añadió.

Por su parte, Luis Helguera destacó las virtudes del nuevo jugador del conjunto amarillo. "Es jugador versátil, rápido y hábil, se adapta a las dos posiciones de extremo. Le damos la bienvenida y le deseamos que su suerte sea la de todos nosotros", concluyó.