Un vídeo de la menor que denunció una agresión de tres exjugadores del Arandina muestra a una cuarta persona

La ley es una mierda, en cualquier circunstancia los jueces no valoran otra cosa más que lo que dice el papel.



Y ahora los chavales le dan cien vueltas a cualquier adulto, y luego mienten y se hacen los niños con sus padres para engañarlos y hacer creer que no han hecho nada y son unos angelitos.



En fin, menudo papelón, que la justicia se aclare, si es que puede, en este caso y en otros muchos de otra índole y que han dejado a gente en la cuneta.



los jueces son solo humanos, y se equivocan y mucho, y normalmente suelen ir al son de la alarma social y la prensa que fomenta esta alarma.



Que no te toque es lo mejor y huye de todo menor estúpido y engreído, ya se ve lo que pasa luego, estás fregado, cagado y meado.