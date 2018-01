Jémez: "No podemos perdonar ninguna competición"

2/01/2018 - 17:52

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha comentado este martes en la previa del partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Valencia CF que, pese a la mala situación en LaLiga Santander, no están para "perdonar" ninguna otra competición y quiere ver, a partir de este miércoles, a su equipo luchar por ganar cada duelo.

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

"No estamos en situación de perdonar ninguna competición, necesitamos tener buenas sensaciones ya mañana desde el comienzo. La Copa siempre la he tenido como una competición que genera mucha ilusión, es muy bonita de jugar", reconoció el técnico en rueda de prensa.

Jémez se estrenará en el banquillo del equipo canario en Copa con la intención de seguir vivos en la competición pero sobretodo con la idea de hacer cambiar de chip a sus jugadores. "Tenemos muchas necesidades en LaLiga pero les he dicho a los jugadores que deben tener la idea y la cabeza puesta exclusivamente en el Valencia, no hay que pensar en el Eibar", comentó.

"Mañana es un partido muy importante, un primer paso que no nos va a sacar directamente de donde estamos pero sí nos puede ayudar a estar donde queremos. Nos duele lo que está pasando, pero si hacemos las cosas como debemos podemos ser un buen equipo y ganar a cualquiera", auguró en este sentido.

Como norma general, busca ser un equipo que se quede sin nada dentro. "Sabiendo que tenemos que ganar y que esa línea sea regular, no tenemos que cambiar nuestra manera de jugar en función del rival o la competición. Tenemos que pensar en que sumar de tres en tres nos hace dar saltos importantes y sumar de uno en uno nos hace estar más cerca de Segunda", reconoció.

"Pero lo importante es lo más cercano y es el Valencia, vamos a competir como la afición merece e intentar por todos los medios pasar, que sería una gran noticia. Siento una gran alegría (debut) pero es una gran responsabilidad, también. Venimos para jugarnos el mucho o poco prestigio que tenemos. Es un reto difícil pero que merece la pena", se sinceró.

Sobre los cambios en la plantilla, comentó que primero quiere ver antes de tocar demasiado. "Estamos en disposición de ver y para ver hay que probar. Se abre un nuevo plazo en el que todos los jugadores parten de cero y no tengo predilección por nadie. Pondré a los que quiera ver. Seguramente habrá cambios respecto a lo visto hasta ahora", matizó.

De cara a la afición, les pidió ayudar para salvar al equipo, colista en LaLiga Santander con solo 11 puntos. "Sin la afición salvar al equipo va a ser casi imposible. Con su apoyo va a ser difícil, pero tenemos que intentar llevarnos bien y partir de cero. Les prometo que lo que van a ver les va a dejar tranquilos. Nadie podrá pensar que el equipo no corre y no tiene intensidad o que no siente los colores", alegó.