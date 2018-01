Uría (Valencia): "Marcelino se llevó un susto grande, pero esperemos que vuelva en los próximos días"

2/01/2018 - 18:39

"Tenemos ilusión y muchas esperanzas puestas en la Copa"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El segundo entrenador del Valencia, Rubén Uría, aseguró que Marcelino García Toral regresará a la actividad "en los próximos días" después de haber sufrido un accidente de coche la pasada semana y recordó que el primer técnico 'che' se llevó "un susto grande".

"Va evolucionando del susto tan grande que llegó, esperemos que se incorpore en los próximos días a la rutina diaria. Hablamos un par de veces al día y se encuentra bastante animado ya", indicó Uría sobre el estado de salud de su colega.

Preguntado por la actualidad deportiva, el segundo entrenador del Valencia dijo que la intención del equipo es "afrontar la Copa con ilusión". "Estamos ilusionados en seguir avanzando en la Copa, tenemos muchas esperanzas", dijo antes de visitar a Las Palmas este miércoles (21 horas).

"Vamos a ir paso a paso, la convocatoria será de un equipo capacitado para sacar un buen resultado, y en el futuro no sabemos cómo irán llegando los partidos, pero tenemos mucha ilusión por seguir avanzando. Estamos capacitados para seguir en las dos competiciones", manifestó ante los medios.

En relación al conjunto canario, Uría destacó la llegada de Paco Jémez. "El cambio de entrenador les va a dar ese plus de intensidad, de querer agradar al nuevo técnico y tenemos que estar preparados. El viaje y el horario es diferente a lo habitual, pero estamos preparados para afrontar el compromiso, teniendo en cuenta que es un partido de 180 minutos", recordó.

"No vamos a reservar nada, hay dos jugadores que no pueden jugar el domingo por sanción y serán titulares, pero no pensamos en el Girona FC. Queremos sacar un resultado positivo, si puede ser la victoria mejor, con esa ilusión vamos. Solo pensamos en la eliminatoria de Copa contra la UD Las Palmas", sentenció.