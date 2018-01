Abelardo: "Formentera no es un 'marrón', son octavos de Copa"

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha asegurado que para él no es un 'marrón' medirse a un Segunda B como el Formentera en los octavos de final de la Copa del Rey sino una ilusión por intentar ganar y meterse en cuartos de una competición en la que quiere llegar lejos, aunque hará rotaciones pensando en Liga.

"Para nada es un 'marrón', no. Es una decepción si no pasas, pero un 'marrón' no, son unos octavos de final de Copa. Estoy ilusionado por poder llegar lejos, yo voy con mucha ilusión", aseguró en rueda de prensa.

Y es que tras los buenos resultados en su arranque de etapa en el Alavés que han llevado al equipo a salir del descenso en LaLiga Santander, quiere empezar el 2018 ganando en Copa y manteniendo los buenos ánimos en su vestuario.

"Tenemos que ir con la mentalidad de salir con la misma intensidad, si no las diferencias de categoría no se notan. Tenemos que salir al cien por cien, tomarse la eliminatoria muy en serio y para ello sacaremos al mejor equipo posible", comentó.

Se mostró seguro de que saldrán a competir bien y a conseguir un buen resultado. "Sabemos que es un equipo que para ellos este partido es una final, sabemos que van a ir al 200% y que es un campo difícil, que van a salir con una ilusión y ganas tremendas y han eliminado a un equipo como el Athletic", avisó.

"La Copa es un torneo que siempre suele dar muchas sorpresas, el Formentera ha dado esta sorpresa y el Lleida también ha eliminado a la Real Sociedad. No te puedes confiar, es un partido de fútbol y ellos juegan bien, la Segunda B no es una categoría mala", comentó al respecto dando valor al rival isleño.

Cree que el Formentera estará muy ilusionado y muy mentalizado en intentar eliminarlos. "Nosotros tenemos que ir con las mismas ganas y una ilusión tremenda, sabemos que si pasamos nos metemos en cuartos y la Copa es un torneo que ilusiona y queremos llegar lo más lejos posible", recalcó.