Gabriel Jesús sufre una lesión en el ligamento colateral medial, pero no tendrá que pasar por el quirófano

2/01/2018 - 19:00

El Manchester City ha anunciado este martes que su delantero Gabriel Jesús sufre una lesión en el "ligamento colateral medial" que se produjo durante el duelo liguero del pasado domingo ante el Crystal Palace (0-0), una lesión "no muy seria" y en la que no será "necesaria" una operación, según añadió el jugador en las redes sociales.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El brasileño, que suma 10 goles en 24 partidos esta temporada, tuvo que retirarse a los 20 minutos del partido en Selhurst Park después de lesionarse de forma fortuita. "Estará uno o dos meses fuera", comentó el técnico 'citizen' Pep Guardiola después del encuentro.

Por su parte, Gabriel Jesús ha comentado su lesión y ha explicado que "no es muy seria". "Me hice un examen en la rodilla izquierda y se diagnosticó una pequeña lesión en el ligamento colateral medial. Gracias a Dios no es una lesión muy seria y no es necesaria operación. ¡Volveré lo antes posible! Gracias por todos los mensajes de apoyo y pensamiento positivo", reconoció el brasileño, que aprovechó la ocasión para felicitar el año a sus seguidores.