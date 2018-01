Paco Sedano renueva con el Barça hasta 2020 y entra como tutor en la 'Masia 360'

2/01/2018 - 19:09

El portero y capitán del FC Barcelona Lassa Paco Sedano ha renovado con el club blaugrana hasta 2020, cuando a sus 40 años considerará si se retira o si sigue en activo, y por otro lado se incorporará al grupo de tutores del proyecto 'Masia 360' para labrarse un futuro profesional en el club una vez se cuelgue los guantes.

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

"Es uno de los días más especiales de mi vida, por ser el de muchas confirmaciones. Confirmo que me voy a retirar en este club, no sé cuándo porque voy a estar dos años mínimo. También se confirma lo que me he esforzado, en la carrera universitaria, y que el mejor club del mundo se fije en ti a nivel laboral", explicó en rueda de prensa.

Por un lado, el de Móstoles amplía su vinculación con el Barça Lassa para dos temporadas más, y no de año en año como hasta ahora. "La mayoría de veces había renovado por un año, y ahora con 38 años firmo por dos y es un compromiso que adquiero y agradezco el esfuerzo del club. Devolveré la confianza estando en forma y al más alto nivel, me toca corresponder esa confianza con trabajo", comentó.

Y es que pese a tener ofertas de Inter Movistar ha optado por seguir en un club del que se siente historia viva. "En Madrid tengo a mi familia, mi hija, es fácil relacionarse con cualquier cosa en Madrid pero llevo aquí once años y me siento patrimonio del Barça. Sería una pena no dar mis últimos años de carrera al Barça. Y quería seguir y estar aquí, acabar mi carrera aquí", se sinceró.

"Renovar deportivamente dos años aquí es algo que hacía tiempo buscaba, estoy tremendamente agradecido y orgulloso. Y seguir ligado al club a nivel laboral me ha costado muchos años de universidad y esfuerzo, no podría imaginar un futuro académico mejor", aportó.

Y es que la segunda parte del acuerdo incluye que se incorpore al grupo de tutores y profesores del proyecto 'Masia 360' para formar a nuevas promesas en la entidad. "Con su currículum y carrera, responde al perfil de jugadores que el club quiere potenciar. Hace año y medio creamos el proyecto Masia 360 que pretende esto, y Paco se incorpora a la plantilla de tutores dentro del proyecto, junto a otros dieciséis tutores", explicó el director de deportes profesionales, Albert Soler.

Soler anunció que a partir de este mes de enero Paco Sedano se incorpora a las dinámicas de trabajo de 'Masia 360', aunque está por definir qué categorías llevará. "Para nosotros es una doble satisfacción renovarle dos años e incorporarle a la vida laboral del club", aseguró.

"Tiene 38 años, estará hasta los 40 con nosotros. Es un éxito deportivo y demuestra que se cuida y entrena y es un profesional como los que nos gusta tener en casa. Y tiene el perfil de deportista que se ha formado para el futuro. Está licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte, es entrenador de segundo nivel y empezará a preparar el doctorado dentro del club", añadió.