Guardiola explota contra el calendario de la Premier: "Acabaremos matando a algún jugador"

"Vamos a acabar matándoles. Los jefes de la federación deben reflexionar"

"El fútbol no se trata de baloncesto o tenis, aquí los jugadores necesitan descanso"

Guardiola da órdenes a sus jugadores durante el partido disputado anoche. Imagen: Reuters

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, confirmó la lesión de su delantero Gabriel Jesús para las próximas cuatro o seis semanas, la cual considera viene provocada por los riesgos del calendario, haciendo ver que la federación inglesa debe "reflexionar" para buscar en su fútbol "la calidad y no la cantidad".

"Gabriel (Jesús) estará fuera entre cuatro y seis semanas, quizá algo más, pero esperemos que vuelva lo antes posible", señaló Guardiola tras la victoria frente al Watford. "Todo el mundo vio en las últimas semanas cuántas lesiones han tenido los jugadores. Vamos a acabar matándoles. Los jefes de la federación deben reflexionar", añadió.

El entrenador 'citizen' no cuestionó la celebración del 'Boxing Day', una "gran tradición" de la Premier League, pero sí el hecho de que "no se protege a los futbolistas". "No puedes jugar cada dos días. Son artistas y ellos son la razón de que estemos aquí. Debemos buscar la calidad y no la cantidad", recalcó.

"El fútbol no se trata de baloncesto o tenis, aquí los jugadores necesitan descanso. Tan solo mirad cuántos jugadores tienen lesiones musculares", continuó Pep Guardiola, quien tampoco pudo contar con Kyle Walker y sí con un mermado Kevin de Bruyne.

El técnico catalán confirmó la baja de su futbolista después de que el brasileño explicara que su lesión "no es muy seria". Gabriel Jesús explicó que las dolencias en su ligamento colateral medial no requerían intervención quirúrgica, así como su deseo de regresar a los terrenos de juego "lo antes posible".

No todo fueron malas noticias para el Manchester City. Además de la victoria por 3-1 ante el Watford, Guardiola reconoció estar "muy contento" por tener de vuelta al centrocampista David Silva. "No sabemos cuánto tiempo estará pero hoy se ha vuelto a ver que es un futbolista esencial para nosotros", valoró.

El internacional español atraviesa problemas personales que le impidieron estar en los tres anteriores encuentros con su equipo, y su entrenador aseguró que "es libre de quedarse o marcharse". "Él quiere quedarse, pero la familia es lo más importante y no voy a presionarle", concluyó.