Zidane juega al misterio sobre los fichajes: "Hasta el día 31 puede que venga alguien... o no"

El francés, rotundo con las salidas: "No quiero que salga ningún jugador"

El entrenador insiste en que Benzema se lesionó durante el clásico, no antes

"En el momento no pensamos que fuera nada, nos dimos cuenta en vacaciones"

Zinedine Zidane ha jugado esta mañana al despiste cuando ha sido preguntado por las posibilidades que tiene el Real Madrid de fichar algún futbolista en el presente mercado invernal. En la previa de la ida de octavos de la Copa del Rey frente al Numancia, en Soria, el francés ha afirmado que cualquier opción está abierta, aunque sí se ha mostrado rotundo al cerrar la puerta de salida a jugadores que ya integran su plantilla. "Lo que yo no quiero es que salga ningún futbolista de mi plantilla", dijo rotundo.

Ésta es la comparecencia completa:

¿Cómo está el equipo?

Con ilusión. Siempre ilusión. Lo más importante para nosotros es la ilusión. Nos quedan tres competiciones. Seguimos con la misma ilusión. Intentaremos dar lo máximo en cada partido. Mañana vuelve la Copa. La afrontaremos con la máxima ilusión para pasar de ronda.

¿Qué plan tiene en la portería con la llegada de Kepa para la Copa?

No me gusta habla de jugadores míos. Kepa no es del Real Madrid. Yo pienso en mis jugadores y mis porteros. Te puedo contestar sólo eso.

¿Cómo se lesionó Benzema?

Después del clásico se resintió algo de sus molestias. Dicen que antes del clásico tenía molestias. Yo me fío de lo que me dice mi jugador. Se hizo daño. La única cosa es que me disgusta a uno de mis jugadores lesionados. Lo de Karim fue post-partido. Lo que se dice es mentira porque me fío de él. Ya está.

Ayer tuvo reunión con la dirección sobre fichajes. ¿Se descarta fichar un 9 y quiere a Kepa?

Está bien que digas que el presidente viniera aquí. No te voy a contar lo que hablamos. Hablamos de todo. Podemos hablar de eventuales refuerzos. Hoy en día no va a haber fichaje. Luego puede pasar de todo. Hasta el 31 puede que venga alguien o no... Lo que yo no quiero es que salga ningún jugador de esta plantilla. Eso seguro. Un entrenador lo que hace es, a principios de temporada, es montar su plantilla.Yo estoy contento con ella.

Complicaciones que pueda tener el Numancia.

Lo que están haciendo en Segunda, lo están haciendo muy bien. Eliminaron al Málaga en Copa, un equipo de Primera que es bueno. Nosotros, como siempre, respetaremos al rival.

Tras el batacazo del clásico, ¿un fichaje no daría más ilusión?

¿La ilusión de quién? ¿Nuestra? Estamos con ilusión. El Real Madrid nunca se rinde. Lo del clásico fue un batacazo. La gente puede opinar lo que quiera, pero nosotros pelearemos porque seguimos vivos. Seguro.

¿Qué le ha pedido a los Reyes Magos?

Nada... Salud para todos. No pido nada más. Nada de porteros, delanteros... yo estoy contento. Es la misma pregunta que me hacéis. Yo estoy contento con mi plantilla. Estoy contento con ellos.

Mañana cumple dos años en el Madrid de entrenador. ¿Cuántos más le gustaría seguir?

La pena del Madrid es que eso nunca se sabe. Intentaré terminar la temporada de la mejor manera posible. Tenemos opciones de ganar algo. Es lo que me anima a mí y la plantilla. No veo más allá de estos seis meses.

¿Por qué pasa tanto tiempo entre la lesión de Benzema y las pruebas?

Se resiente y al principio no sabemos lo que tenía. Se hizo una resonancia, y vimos lo que tenía. Nada más.

¿El plan de Vinicius es que venga a Madrid en 2019?

No sé el plan. No es ahora mismo mi preocupación ahora mismo. No está con nosotros ahora mismo. No sé cómo lo manejaremos. Pero siempre le echamos un ojo. Esperemos que le vaya bien este año.

¿Es importante que coja ritmo Bale?

Es importante que coja partidos. Está entrenando bien. Mañana estará con nosotros. Luego veremos. La idea, cómo siempre, es que vaya con regularidad cogiendo ritmo en los partidos.

Retorno de vacaciones lesionado de jugadores como Benzema.

No creo que se lesionó en vacaciones. Se lesionó al volver de vacaciones. Ya digo que se resintió contra el Barça. No le dimos mucha importancia en el momento. Pensábamos que era sólo que estaba cargado. De vacaciones es cuando nos damos cuenta de que está lesionado y ahí le hacemos la resonancia.

¿Está la puerta cerrada la llegada de un '9'?

Lo que está claro es que tenemos la opción de fichar hasta el 31 de enero. Esto es así. Lo que comento es que estoy muy contento con la plantilla. Yo he creado esta plantilla. Asumo mis elecciones. Asumo todo lo que hago. No echaré la culpa a lo que sea, si no van bien las cosas en algunos casos, en algunos partidos. Seguimos vivos en todas las competiciones. Lo digo con fuerza y determinación. En junio veremos lo que pasa, pero ahora estamos presente.

¿Cuál es su estado de ánimo para este tercer año? ¿No es complicado motivarse tras tanto éxito?

El apetito viene cuanto más comemos. Cuantas más victorias logramos, más queremos. Estando en el Real Madrid vamos a intentar remontar las dificultades. Es verdad que esta es mi tercera temporada... pero no es mi tercer año. En todo caso, cuando termine, llevaré dos años y medio. Sigo con energías.