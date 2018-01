Zidane: "Quedan todavía tres competiciones y tenemos la misma ilusión"

3/01/2018 - 13:36

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que afrontan el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Numancia en Los Pajaritos (21.00 horas) "con ilusión" a pesar de la derrota del Clásico (0-3), ya que continúan vivos "en tres competiciones", y ha advertido que los sorianos lo están haciendo "muy bien" tanto en el torneo del 'ko' como en LaLiga 1/2/3.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"(Afrontamos la Copa) Con ilusión. Lo más importante es que quedan todavía tres competiciones y tenemos la misma ilusión, esperamos dar lo máximo cada partido. Tenemos la máxima ilusión de poder pasar estar ronda", declaró en la rueda de prensa previa al choque.

Además, el preparador francés resaltó el trabajo realizado por su rival de este jueves. "Lo que están haciendo en su liga lo están haciendo muy bien, eliminaron al Málaga, un buen equipo de Primera. Vamos a respetar a nuestro rival. Vamos a intentar hacer un buen partido, con serenidad, y respetando al rival", señaló sobre los de Jagoba Arrasate.

Por otra parte, el de Marsella no quiso hablar de su futuro en el club blanco. "La pena es que aquí no se sabe. Voy a intentar acabar la temporada de la mejor manera, tenemos muchas posibilidades de ganar. No veo más allá de los seis meses por delante", indicó.

"El apetito viene cuanto más comemos; cuantas más victorias, más queremos. Debemos tratar de remontar las dificultades. Voy a empezar mi tercer año y en junio veremos. Tendré la energía necesaria", concluyó.