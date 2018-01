Unzué: "Hay que ganar este partido para que allí tengamos opciones"

3/01/2018 - 14:29

El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, ha comentado este miércoles en la previa del partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona en Balaídos que deben ganar para tomar ventaja en la eliminatoria y tener opciones de pasar en el Camp Nou, donde hace apenas un mes empataron en LaLiga Santander.

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

"Hay que tratar de ganar este partido e ir por delante en el marcador y que allí tengamos opciones. Si estás por delante siempre vas a tener más opciones. Siempre las eliminatorias hay que jugarlas diferente", comentó en rueda de prensa.

Unzué, que en su regreso al Camp Nou logró un empate (2-2) con el Celta, quiere volver a tener un buen resultado ante los blaugranas, pero subiendo un escalón más y logrando un triunfo que les deje vivos antes de volver a la capital catalana.

"Sabemos que este rival intenta hacer un gol, ojalá podamos mantener la portería a cero porque nos daría muchas opciones pero no es fácil. Sigo con la misma idea incluso que en el partido que jugamos allí. La intención es llevar un resultado favorable", recalcó.

No obstante, vaticinó cambios en el once inicial ya que afrontan el arranque de año con tres encuentros complicados ante FC Barcelona en la Copa y Real Madrid, en Balaídos, en la competición doméstica. "Tenemos tres partidos para empezar 2018 muy exigentes pero los rivales no van a estar cómodos contra el Celta y espero que lo piensen antes de jugar los partidos", apuntó.

Lo que no cambiará respecto al partido de LaLiga en el Camp Nou es su intensidad. "Intentamos hacer una presión alta, no siempre lo conseguimos pero cuando sí fuimos de verdad les creamos problemas. Ellos te exigen defenderte cerca de tu área y hay que priorizar adentro. Vamos a tratar de hacer las dos fases de la forma más efectiva", aportó.

Por otro lado, negó haber hablado con el blaugrana Rafinha para hacerse con sus servicios en este mercado de invierno. "Ya ha estado aquí con nosotros, lo trajimos hace cuatro años con Luis. Sabemos lo que puede dar y es polivalente, pero al final hay que ver cómo cuadran los jugadores. Subiría nuestro nivel pero ahora tengo seis centrocampistas", señaló.

Sobre el 2-2 del Camp Nou aseguró que fue un partido "especial" para él. "Todo estaba muy reciente, los jugadores que estaban enfrente hacía pocos meses que durante mucho tiempo había estado con ellos y tuve una sensación extraña, pero disfruté mucho con el resultado", aseguró.